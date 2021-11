Oroscopo Paolo Fox della settimana 22-28 novembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 22 al 28 novembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 novembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, cinque stelle su cinque per voi. Se avete conosciuto qualcuno forse sarete un po’ restii, non vi concedete subito perché avete paura di fare gli stessi errori del passato. Per quanto riguarda il lavoro, avrete voglia di rivincita, ma questo potrebbe essere frustrante e ritorcersi contro perché non state raggiungendo i risultati che speravate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte e i progetti futuri per l’amore sono chiari, bisogna solo avere al fianco la persona giusta. Se avete iniziato una storia da poco, avrete voglia di lasciarvi andare alla passione, ma cercate soprattutto nella giornata di giovedì di non mettere troppa carne al fuoco. Lavoro? Serve un cambiamento ma niente passi azzardati!

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Gli incontri sono favoriti, ma voi non riuscite a lasciarvi andare completamente. Ci sono dei contrasti e degli ostacoli da superare, soprattutto se vivete rapporti difficili. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sono grandi novità, ma fortunatamente Giove è dalla vostra parte e per la fine dell’anno potreste prendere in considerazione nuove iniziative. Lasciare il certo per l’incerto non conviene.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore se c’è qualcosa che non va bisogna fare chiarezza anche perché Venere ha iniziato un percorso di opposizione che sarà lungo. Capitolo lavoro: la Luna lunedì passerà nel tuo segno ed è meglio non essere aggressivi. Anzi. Bisogna cogliere al volo un’intuizione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (22-28 novembre 2021), cinque stelle. Mercurio da mercoledì torna dalla vostra parte e chi in amore ha discusso troverà la forza e la voglia di chiarire. Potrebbero esserci novità: accettate gli inviti e ricordate che bisogna lasciar perdere la testardaggine. Sul lavoro, ora avete speso troppo e tocca recuperare. Miglioramenti in vista.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore siete stanchi di accettare i compromessi e ora bisogna fare i conti con qualche problema da risolvere in famiglia. Venere è dalla vostra parte: cercate di evitare gli scontri diretti e le polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, avrete voglia di cambiare, ma ora non è il momento di agire.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Venere è un po’ nervosa, da tempo state mettendo in discussione tutta la vostra vita privata: occhio perché la giornata di lunedì sarà particolarmente agitata. Se una persona vi piace, potrebbe anche non rispondere come vorreste: fate attenzione a rivolgere tutta la vostra attenzione sulla persona giusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere è dalla vostra parte e anche la Luna lunedì sarà favorevole. In amore evitate le vendette, cercate di andare oltre, di dimenticare. Lavoro? Giovedì potreste perdere le staffe, ma martedì riuscirete ad agire e a portare a casa belle soddisfazioni. La situazione generale è positiva.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Chi ha iniziato una storia da poco ora si sta rendendo conto che può diventare importante. Chi, invece, è ancora single deve approfittare di questa settimana per lasciarsi andare alla passione, che sarà travolgente. Per quanto riguarda il lavoro, le nuove iniziative sono favorite e una giornata positiva sarà quella di giovedì.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Venere è dalla vostra parte e lo sarà per molte settimane ancora. In questi giorni potreste conoscere una persona interessante, con la quale potreste approfondire nei primi mesi del 2022: bisogna fare chiarezza nel cuore e lasciarsi andare alle emozioni perché il momento è positivo, tutto da vivere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Tornano i problemi con i nati sotto il segno del Cancro e sarebbe meglio, soprattutto nella giornata di giovedì, evitare le polemiche e le complicazioni. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi ha cambiato, ha dato una svolta alla propria vita professionale, ma ora non è pienamente soddisfatto.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere è dalla vostra parte, ma voi siete ancora un po’ diffidenti in amore. Occhio ai ricordi, basta con il passato: guardate al presente. Potreste fare un incontro positivo, ma riflettete bene prima di prendere qualsiasi decisione. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna rimettere in ordine i conti, ma presto riceverete una bella soddisfazione.

