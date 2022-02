Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 23 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore il pomeriggio risulta migliore della mattina. C’è del nervosismo in quelle coppie che non hanno equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare l’ansia e di farvi scivolare le cose addosso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 febbraio 2022), in amore le prossime giornate sembrano interessanti. Il mese di marzo porterà dei vantaggi. Per quanto riguarda il lavoro, dovreste prendere in considerazione le associazioni e le società.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, buono l’amore: nel pomeriggio la Luna entrerà nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, fate bene a esaminare le situazioni, ma attenzione a non sprecare energie per ciò che non ne vale la pena. Meglio concentrarsi su quello che conta da davvero, anche nei rapporti interpersonali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, buono l’amore, la Luna è attiva fin dal mattino e porta novità positive per i nati sotto questo segno. Sul lavoro saranno in molti a rivolgersi a voi per risolvere un problema, avete molta energia da usare e donare. Sfruttatela al meglio e non ve ne pentirete.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 febbraio 2022), in amore al mattino ci sarà stanchezza, ma nel pomeriggio recupererete. Il mese si chiude con la Luna nel vostro segno. I nuovi lavori sono tutti favoriti, ma avete una grande capacità di azione.

PESCI

Cari Pesci, in amore queste sono giornate interessanti e di recupero: la Luna è favorevole e aiuta anche in un recupero psicofisico. Il lavoro è buono, avete idee valide, non lasciatevi scoraggiare. Portatele avanti con entusiasmo e difendetele.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornate interessanti e di recupero. Approfittatene per ritrovare il giusto slancio.