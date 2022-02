Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 23 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, per quanto riguarda l’amore il pomeriggio si prospetta migliore della mattina. Approfittatene. Molti solleciti sul lavoro, dovete sanare dei debiti del passato. Possibili nuove proposte, non sottovalutatele.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 febbraio 2022), c’è qualcosa che non va. Ricordate che il vostro umore può fare la differenza quindi evitate di recriminare. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione: c’è una situazione di contrasto in corso. Mantenete la calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore avete poca voglia di amare. In serata potrebbero tornare delle perplessità. Anche il lavoro non sarà al massimo, colpa della Luna opposta che non vi fa concentrare come dovreste.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle oggi – 23 febbraio 2022 – la mattinata è interessante: se ci sono stati problemi sarà meglio cercare di risolverli, specie dopo la prima settimana di marzo quando le stelle saranno dalla vostra parte. Approfittatene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 23 febbraio 2022), in amore la mattinata è discreta mentre il pomeriggio si recupera, ma fate attenzione ai nati sotto i segni dell’Acquario e del Toro. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite agitati, come se aspettaste una risposta importante.

VERGINE

Cari Vergine, l’amore fa un po’ fatica questo pomeriggio, anche se non è nulla di grave. Attenzione a Sagittario e Gemelli. Per chi è fermo da un po’ qualcosa potrebbe ripartire, tuttavia restano delle piccole dispute… Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornata positiva, cercate di risolvere i problemi ora ad inizio marzo.