Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sensazioni positive in questo fine ottobre 2025, soprattutto grazie a Venere nel segno perché di recente in amore ci sono stati dei problemini… Alcune coppie devono trovare la tranquillità che si è persa. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle chiedono un po’ di attenzione. Più del solito…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 ottobre 2025), continua lo stato di forza che le stelle vi stanno donando in queste settimane di fine ottobre. Non bisogna aspettare a braccia conserte che le cose cadano dal cielo, serve capire quali sono le vostre esigenze e sfruttare il favore degli astri per indirizzare al meglio le vostre energie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete una giornata favorevole alle novità e agli incontri stimolanti. In amore, entusiasmo e spontaneità rafforzeranno i rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, idee creative e voglia di sperimentare porteranno risultati interessanti nel corso delle prossime ore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una giornata di impegno e concretezza. Affrontare le responsabilità con determinazione porterà risultati tangibili. In amore, previsti tanti momenti di intimità e comprensione che rafforzeranno il legame con il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 ottobre 2025), nel corso delle prossime ore di questo autunno sarete particolarmente creativi e ispirati. Le stelle favoriscono iniziative originali e progetti innovativi. Sincerità e onestà rafforzeranno i rapporti di coppia.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una agiornata di sensibilità e intuizione. In amore, momenti romantici e comprensione reciproca saranno favoriti. Lavoro? Collaborazione e empatia aiuteranno a gestire con successo le sfide quotidiane.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: continua lo stato di forza che le stelle vi stanno donando in queste settimane d’ottobre.