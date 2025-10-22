Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, di recente avete vissuto qualche conflitto ma i nervi torneranno saldi già nelle prossime ore di questo fine ottobre. C’è la necessità di rivedere molte cose, magari cambiare azienda, ma la voglia di vincere le sfide è sempre la stessa. L’amore va meglio del solito: datevi da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 ottobre 2025), situazione astrologica calda e promettente per le coppie che si vogliono bene e che funzionano da diverso tempo. Il fascino raddoppia e i sentimenti finalmente hanno quello scossone che serviva da tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è un periodo particolare per chi vuole rimettersi in pista, specialmente in amore: è meglio muoversi prima che arrivino le opposizioni di alcuni pianeti nel corso del prossimo mese di novembre, in particolare se c’è un progetto da sanare o da rivedere.

CANCRO

Cari Cancro, con queste stelle nel corso delle prossime ore di questo ottobre 2025 avrete una gran voglia di esprimere l’amore. La seconda parte della giornata darà più forza ai sentimenti: approfittatene! Non potete tenere tutto sotto controllo, tantomeno le emozioni, ma avete una grande carica magnetica.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 ottobre 2025), questo è il momento di ufficializzare una storia d’amore, i pianeti sono assolutamente favorevoli ai sentimenti! Venere vi accompagnerà verso il successo e vi permetterà di catturare l’attenzione delle persone con cui avete a che fare sul lavoro e non.

VERGINE

Cari Vergine, il senso pratico sicuramente non vi manca in queste ore di fine ottobre, è una caratteristica dei nati sotto questo segno che si rivela anche molto utile nel lavoro…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: con queste stelle si ha gran voglia di esprimere l’amore.