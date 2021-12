Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 22 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 22 dicembre – per voi sarà una giornata positiva in amore, perché Venere non è più contraria. Se una persona ha perso la fiducia in voi stessi avrà le sue motivazioni, mettetela con le spalle al muro. Lavoro? Rimboccatevi le maniche e datevi da fare, è il momento di prendere decisioni importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 dicembre 2021), per voi sarà una giornata molto favorevole per i sentimenti. Guardatevi intorno e datevi da fare. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno e Giove contrari impongono una riflessione. Dove state andando? Siete soddisfatti?

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ottimo momento per i sentimenti, d’altronde con una Luna così favorevole non potrà essere altrimenti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di allontanarvi da persone che parlano troppo di questioni economiche e poco di cose concrete. Occhio a chi farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore venite da un periodo di grandi conflitti con il partner. Forse non tutto va come vorreste, ma approfittate dell’atmosfera natalizia per recuperare serenità. Saranno giorni di festa da vivere con i propri cari. Per quanto riguarda il lavoro, potete portare avanti i vostri progetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 22 dicembre 2021), sarà una giornata nella quale ci vuole prudenza in amore. La Luna è dissonante. Capitolo lavoro: fate attenzione, forse qualcuno vuole ostacolarvi. L’invidia è una brutta bestia.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi – 22 dicembre – sarà una giornata di agitazione, come d’altronde tutto il periodo natalizio. Cercate di non alimentare polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, accettate quello che vi viene proposto se avete voglia di cambiare aria, ma ovviamente prima valutate pro e contro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la Luna splende e vi rasserena la giornata.