Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 21 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 21 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa è una settimana di fine maggio particolarmente interessante per molti di voi con nuove opportunità da cogliere al volo. In amore Venere proteggerà le relazioni e aiuterà chi è alla ricerca di una nuova storia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 maggio 2025), nel corso delle prossime ore dovrete affrontare qualche piccola sfida, ma con intuizione e coraggio supererete ogni ostacolo agevolmente. Amore passionale e intenso. Coraggio: datevi da fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ottimismo e spirito d’iniziativa caratterizzeranno la vostra settimana fin dalla giornata di oggi, mercoledì 21 maggio 2025. Possibili nuovi progetti lavorativi. In amore, una sorpresa potrebbe cambiare la vostra prospettiva. Godetevi il momento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo 21 maggio dovrete gestire al meglio il tempo e le energie. La vostra sarà una settimana particolarmente impegnativa ma ricca di soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 21 maggio 2025), è iniziato un periodo di rinnovamento per molti di voi. Idee nuove porteranno successi futuri. Coraggio: datevi da fare. In amore saranno favoriti gli incontri inaspettati. Incrociamo le dita.

PESCI

Cari Pesci, emotività alle stelle per voi. Capitolo lavoro: questo è un momento positivo per chi cerca un cambiamento. In amore, chiarimenti decisivi porteranno serenità e pace.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ottimismo e spirito d’iniziativa caratterizzeranno la vostra settimana.