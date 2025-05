Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 19 al 25 maggio 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 19 al 25 maggio 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 19 al 25 maggio 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra sarà una settimana frizzante. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono nuove porte, mentre in amore potreste finalmente chiarire vecchie incomprensioni. Ottima energia tra mercoledì e venerdì.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete una fase di crescita personale. È il momento ideale per fare progetti a lungo termine. Sentimenti in ripresa, con possibilità di incontri importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra sarà una settimana intensa. La comunicazione sarà la vostra arma vincente, in particolare in ambito lavorativo. In amore cercate di non rimandare decisioni importanti. Agite. Fatelo ora.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle consigliano cautela nel corso delle prossime ore e giornate. Alcune situazioni potrebbero richiedere una revisione profonda, sia sul lavoro sia nei rapporti affettivi. Il fine settimana sarà più sereno e romantico rispetto al resto dei prossimi giorni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (19-25 maggio 2025), carica e determinazione saranno le vostre carte vincenti nel corso di questa settimana. Per quanto riguarda il lavoro, arriva il momento di brillare. In amore, nuove emozioni e incontri speciali soprattutto per i single alla ricerca di una nuova storia.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana sarà all’insegna della pazienza. Evitate discussioni inutili e concentrati sui vostri obiettivi. In amore meglio essere chiari fin da subito. Coraggio.

BILANCIA

Cari Bilancia, la vostra sarà una settimana particolarmente interessante con nuove opportunità da cogliere al volo. In amore Venere protegge le relazioni e aiuta chi cerca una nuova storia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, dovrete affrontare qualche piccola sfida, ma con intuizione e coraggio supererà ogni ostacolo. Amore passionale e intenso, specie nel fine settimana.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, ottimismo e spirito d’iniziativa caratterizzeranno la vostra settimana. Possibili nuovi progetti lavorativi. In amore, una sorpresa potrebbe cambiare la vostra prospettiva.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovrete gestire al meglio il tempo e le energie. La vostra sarà una settimana particolarmente impegnativa ma ricca di soddisfazioni. In amore apritevi di più ai sentimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana di rinnovamento per molti di voi. Idee nuove porteranno successi futuri. In amore saranno favoriti gli incontri inaspettati e le relazioni nate da poco.

PESCI

Cari Pesci, emotività alle stelle per voi. Per quanto riguarda il lavoro, momento positivo per chi cerca un cambiamento. In amore, chiarimenti decisivi porteranno serenità e pace.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente