Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 18 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 18 novembre – per voi sarà una giornata nella quale potreste sentirvi un po’ sotto pressione, anche per via dei tanti impegni che dovete portare a termine. Datevi delle priorità e cercate di tenere il più possibile il tutto sotto controllo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 18 novembre -, se ci sono litigi con il partner, è il momento di parlarvi e chiarirvi. Se avete avuto discussioni e problemi, cercate di trovare un punto d’incontro. Servirà tanta pazienza anche sul lavoro: molti colleghi potrebbero essere nervosi, voi non rispondete ad eventuali frecciatine.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’astrologo, vivrete un fine settimana molto positivo in amore. Serve dunque avere solo un po’ di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, presto raccoglierete i frutti del vostro impegno. Nei prossimi mesi e con il nuovo anno arriveranno opportunità importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è nel segno e questa è sempre un’ottima notizia per voi. L’amore migliora, e avete ottime energie per fare bene. Sfruttatele anche per ritrovare serenità e unità nei rapporti con il vostro partner. Lavoro? Potreste ricevere proposte interessanti, valutatele con calma.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 18 novembre -, i problemi e lo stress a livello lavorativo non mancano, ma cercate di non riversare quest’ansia nei rapporti con il partner. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove offerte e collaborazioni.

PESCI

Cari Pesci, nella giornata di oggi la Luna è di nuovo positiva e questo si rifletterà in tutte le vostre azioni. Inoltre a breve anche Venere sarà dalla vostra parte. Approfittate di questo quadro astrale invidiabile: ci saranno ottime notizie in amore. Per quanto riguarda il lavoro, pensate a un progetto da portare avanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la Luna nel segno sarà ottima per l’amore. Bene anche il lavoro.

