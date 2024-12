Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 dicembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo 18 dicembre non negatevi le forti emozioni che adesso potrebbero arrivare anche grazie a conoscenze nuove, avventure che vi faranno riscoprire il sapore della vita… Capitolo lavoro: il momento è ottimo anche per ottenere il successo che meritate da tempo, per ampliare il vostro raggio d’azione se da poco avete iniziato un nuovo progetto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 dicembre 2024), dubbi in corso per molti di voi. In amore non gettate la spugna, aspettate che Venere si allontani da questo “difficile” transito. Entro poche settimane le cose andranno meglio. Capitolo lavoro: le vostre ambizioni sono molte e non possono essere realizzate in poco tempo. Pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere nel corso delle prossime ore aiuterà la rinascita di un sentimento, in grande evidenza la vita matrimoniale o di coppia, aumenta il desiderio di spazzare via i dubbi, nuovi spazi esistenziali da vivere in comune con il tuo amore di sempre. Lavoro? Se vi siete stancati di svolgere sempre le solite mansioni o di vedere ” le solite facce “, ora è possibile pensare di cambiare!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, queste stelle mettono a nudo le validità delle vostre scelte e inaugurano un periodo di riflessione, quante persone che vi circondano rispondono ancora alle vostre esigenze più profonde? Quanti rapporti sono troppo logorati dal tempo per entusiasmanti ancora? Sul lavoro siete liberi di muovervi in altre situazioni molto più stimolanti per la vostra creatività.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 dicembre 2024), Venere nel segno nel corso delle prossime ore aiuterà a conoscere gente nuova. Arriva l’amore di una persona che vi intriga parecchio. Il matrimonio e le convivenze sono in questo momento piene di influssi accomodanti. Per quanto riguarda il lavoro, i pianeti continuano a dare una grande spinta in avanti all’attività professionale.

PESCI

Cari Pesci, la vita di coppia è un po’ disturbata. Tutti i legami subiscono scossoni determinati da rivendicazioni o magari da qualche rappresaglia per antichi torti. Per quanto riguarda il lavoro, una forza in più arriva da queste stelle, è già presente un progetto da far partire a gennaio, revisione totale!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: Venere nel segno aiuta a conoscere gente nuova. Arriva l’amore di una persona che vi intriga parecchio.