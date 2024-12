Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 dicembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo una settimana positiva, le stelle sono sempre intenzionate a darvi quello che meritate: serenità ed equilibrio caratterizzeranno anche la giornata di oggi, 18 dicembre. Per quanto riguarda il lavoro, potete preparare programmi dettagliati e precisi ma non dovete dilungarvi troppo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 dicembre 2024), siete in attesa di eventi importanti… Anche le coppie che si vogliono bene, sposarsi o fare un figlio dovranno aspettare un po’. Portate pazienza. Le difficoltà riguardano, anche, i rapporti con le persone che fanno parte del vostro ambiente. Per quanto riguarda il lavoro, evitate atteggiamenti eccessivamente collerici in generale. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo settimane di lotta è arrivato il tempo degli armistizi. Fate la pace! Buona parte della settimana vi permette di vivere in maniera tranquilla, di essere più presenti. Per quanto riguarda il lavoro, avete troppe preoccupazioni? Nasce qualche difficoltà a causa di qualche progetto che sarà sviluppato sì ma solo tra qualche mese.

CANCRO

Cari Cancro, dovete fare un attento esame e decidere quali sono le cose che dovete eliminare anche perché non potete caricarvi di troppe responsabilità. Basta. Metteteci un punto. Capitolo lavoro: prestate grande attenzione alle vicende legali. Bisogna anche recuperare le spese fatte prima…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 18 dicembre 2024), Venere è particolarmente nervosa… qualche tensione d’amore potrebbe arrivare! Fate attenzione alla reazione. Dovete ricordare che la crescita interiore richiesta da questo periodo particolare, vi obbligherà a fare più sforzi per capire il partner, con il quale l’intesa risulterà ancora disturbata.

VERGINE

Cari Vergine, situazione ottima per recuperare un legame affettivo. Questo significa che nel corso delle prossime ore sarà possibile vivere qualche emozione importante, anche ritrovare un po’ di serenità dopo una separazione. Lavoro? L’attività professionale è sempre sotto la pressione di un Giove contrario che parla di decisioni da prendere non ora, ma tra qualche mese.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: bene l’amore. Non ancora al top il lavoro. Lavori in corso…