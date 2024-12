Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 dicembre 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 16 al 22 dicembre 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 dicembre 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, per voi è prevista una settimana dinamica. Marte in aspetto favorevole vi dà energia per affrontare sfide lavorative, ma non dimenticate di ascoltare le esigenze del partner per evitare incomprensioni. Mordetevi la lingua prima di fare danni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Venere nel vostro segno accentuerà il romanticismo. Approfittate di questa fase per rafforzare i legami affettivi. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione ai dettagli per non incorrere in errori.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio retrogrado potrebbe portare qualche imprevisto di troppo, ma nulla che non si possa risolvere con la giusta organizzazione. In amore serviranno tanta pazienza e comprensione. Un passo alla volta.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi vivranno una settimana di riflessione. La Luna in transito vi inviterà a prendervi cura del vostro benessere emotivo e a dedicarvi a momenti di relax con chi amate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (16-22 dicembre 2024), il Sole in Sagittario porta energia positiva e nuove opportunità. Questo sarà un buon momento per iniziare progetti creativi e coltivare passioni. Coraggio. Datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, Saturno vi guida verso scelte ponderate. Cercate di concentrarvi su obiettivi pratici, senza lasciarvi distrarre da piccole preoccupazioni.

BILANCIA

Cari Bilancia, la prossima sarà una settimana di equilibrio. Venere favorisce le relazioni, sia affettive sia professionali. Dedicate tempo alla comunicazione per risolvere eventuali conflitti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Marte vi spinge a risolvere situazioni sospese. Cercate di evitare tensioni e di concentrarvi su attività che vi aiutino a canalizzare l’energia nella giusta direzione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, il Sole nel vostro segno porta entusiasmo. È un momento perfetto per prendere iniziative, ma non trascurate la famiglia e gli affetti più cari.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con Giove in buon aspetto potrete aspettarvi progressi sul lavoro. Questo è il momento di prendere decisioni importanti per il futuro. Coraggio.

ACQUARIO

Cari Acquario, vi trovate in una fase di introspezione. Mercurio retrogrado vi invita a valutare bene le vostre scelte, soprattutto in ambito lavorativo.

PESCI

Cari Pesci, molti di voi vivranno una settimana creativa e ispirata. Nettuno nel vostro segno stimolerà nuove idee, ma cercate di mantenere i piedi per terra. La testa deve stare sui progetti concreti. Meno sogni.

