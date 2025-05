Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, qualche piccolo ostacolo o qualche piccola battuta d’arresto non dovrà frenare il vostro ardore e i vostri piani. State vivendo una fase astrologicamente molto propizia, ecco perché non dovrete curarvi di qualche piccolo passaggio a vuoto. Piuttosto dovreste cercare di stimolare il settore degli affari cercando di essere più propositivi e più intraprendenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, prendetevi tutto il tempo che vi serve prima di prendere una decisione cruciale che riguarda il vostro futuro. I legami familiari necessiteranno di un po’ di attenzione in più. Anche una frase riuscita male potrebbe adirare una persona cara. A volte anche la forma può diventare sostanza.

Gemelli

Cari Gemelli, questo periodo è fertile dal punto di vista della creatività e della brillantezza mentale. Dovreste sfruttare questa fase della vostra vita per progettare qualcosa di importante per il vostro futuro. Chi sta lavorando già ad un progetto, dovrebbe cercare di accelerare i tempi.

Cancro

Cari Cancro, ogni decisione affrettata potrebbe essere foriera di delusioni e di abbagli. Ecco perché le stelle vi invitano a ponderare bene ogni mossa e a non farvi condizionare dall’istinto o dalle apparenze. Prendetevi una pausa soprattutto se state vivendo una fase di smarrimento, come spesso vi accade. Solo così potrete recuperare una certa brillantezza dal punto di vista mentale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 12 maggio 2025), sono in arrivo delle belle opportunità dal punto di vista professionale. Alcune situazioni davvero favorevoli potrebbero non ripresentarsi più, ecco perché dovrete cercare di cogliere la palla al balzo. Grazie alle vostre grandi doti comunicative e al vostro carisma potrete risolvere un problema che vi assilla da tempo.

Vergine

Cari Vergine, in questa fase della vostra vita siete particolarmente brillanti e produttivi, ecco perché potreste togliervi delle belle soddisfazioni. A differenza di qualche settimana fa, adesso avete le avete idee più chiare e sapete bene quali sono gli obiettivi che volete raggiungere.

Bilancia

Cari Bilancia, questo è il momento giusto per esprimere i vostri sentimenti e le vostre sensazioni. Nel lavoro alcune situazioni apparentemente vantaggiose potrebbero nascondere delle insidie che dovranno essere valutate caso per caso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nella giornata odierna la vostra emotività potrebbe giocarvi brutti scherzi. Se qualcuno ha cercato di mettervi in cattiva luce, sarebbe meglio evitare reazioni scomposte che potrebbero peggiorare la situazione. In questo momento sarebbe opportuno cercare una migliore connessione con gli altri piuttosto che puntare i piedi sulle vostre posizioni.

Sagittario

Cari Sagittario, sta venendo fuori il vostro carattere avventuroso e temerario. Rispetto a qualche giorno fa, adesso c’è più voglia di rimettersi in gioco e di sperimentare cose nuove. In amore una bella ventata di aria nuova potrebbe darvi nuova linfa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in genere le sfide lavorative vi stimolano e vi inducono a dare il meglio di voi stessi. A volte però sarebbe meglio evitare di sopravvalutare le vostre capacità, cercando invece di chiedere consiglio a chi ne sa più di voi. Servirà un approccio pratico soprattutto nelle relazioni interpersonali.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 12 maggio 2025), a volte siete portati ad isolarvi per riflettere o per valutare una decisione cruciale per il vostro futuro. Gli altri tendono a valutare questo vostro atteggiamento come una chiusura o una voglia di allontanarvi dalla realtà.

Pesci

Cari Pesci, la creatività e l’intuito non vi mancherà di certo anche grazie a queste stelle che premiano il vostro talento e la vostra determinazione. E’ un periodo buono anche per meditare un po’ e per fare un bell’esame interiore anche per capire quali strade intraprendere e quali persone allontanare dalla vostra vita.