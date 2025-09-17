Icona app
Mercoledì 17 settembre 2025
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 17 settembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 17 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, finalmente il periodo complicato sta terminando e avrete più margine di azione! Pronti a tirare un sospiro di sollievo e spingere sull’acceleratore?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 settembre 2025), la Luna in buon aspetto e una Venere in ottima posizione da venerdì porteranno novità e vi guideranno verso un periodo di soddisfazioni. Sicuramente però c’è da mandar via un po’ di stress. Niente di drammatico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di rimettere in gioco la vostra vita, le stelle possono darvi la visione d’insieme ma le scelte poi dipendono da voi! Per quanto riguarda il lavoro, alcuni di voi nel corso delle prossime ore sentiranno una gran voglia di cambiare e anche di “ribellarsi” a determinati meccanismi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate di evitare i conflitti (piccoli o grandi) perché non avete grandi energie e siete parecchio stanchi: a volte è meglio osservare e gestire piuttosto che intervenire forzatamente e rischiare di complicare le cose! L’amore invece è in risveglio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 settembre 2025), la Luna è opposta e potrebbe creare situazioni spiacevoli nel corso delle prossime ore di questo mese di settembre. Tenete duro, presto passerà.

PESCI

Cari Pesci, potete contare sulla Luna favorevole che vi aiuterà a reggere l’urto di alcuni cambiamenti e ad abbracciare quelli positivi. State tornando al giusto ritmo. Coraggio. Giove e la stessa Luna stimolano sogni premonitori e regalano occasioni per rimettersi in gioco.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: potete contare sulla Luna favorevole che vi aiuterà a reggere l’urto di alcuni cambiamenti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 8-14 SETTEMBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca