Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, momento di grande revisione per voi, da qualche ora c’è un po’ di confusione nell’aria che può addirittura aumentare se si vuole risolvere problemi di fretta. Mercurio ora vi chiede di concentrarvi sulle questioni pratiche. Meno voli pindarci, più concretezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 settembre 2025), l’amore inizia ad avere un significato diverso! Nel corso del fine settimana in arrivo Venere tornerà favorevole e aiuterà a risolvere le cose in ambito sentimentale. Nessuna grande novità sul lavoro. Tenete duro.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un periodo creativo e molto attivo: Mercurio inizia un transito importante, in più avete un’idea dell’amore e delle relazioni più bella e intensa rispetto a prima! Coraggio: buttatevi in nuove avventure, aprite il vostro cuore. Se avete già una storia, dedicate tempo al partner.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna e Giove nel segno rappresentano l’ispirazione! Siete molto ispirati e presto arriverà una vittoria o supererete un esame. Le stelle di questa settimana vi invitano a rimanere concentrati in un periodo che potrebbe risultare a tratti decisivo…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 settembre 2025), prosegue bene il vostro stato di forza: questa settimana la Luna non sarà più in opposizione e, anzi, entrerà proprio in questo segno! Impegnatevi e continuate così. Soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, mantenere la calma non è stato facile nelle scorse ore, qualcuno sembra divertirsi a farvi perdere la pazienza. In ogni caso non mancano le buone notizie, Venere inizierà un transito positivo venerdì e vi aiuterà a risolvere questi problemi e a “sistemare” anche l’amore! Bene così.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: prosegue bene il vostro stato di forza. Soddisfazioni.