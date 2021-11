Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore occorre molta prudenza: non tutto sta andando secondo i piani. Situazione strana sul lavoro, non vi sentite compresi e valorizzati da colleghi e superiori. Cercate di far cambiare idea…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (17 novembre 2021), sul fronte sentimentale le cose migliorano notevolmente. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è delicata: ci pensate molto e date il massimo, soprattutto se si tratta di un nuovo progetto, ma non trascurate famiglia e amici.

GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore avete tanta energia e voglia di fare bene. Mettetevi in gioco in ambito sentimentale e non resterete delusi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una nuova offerta. Valutate con attenzione prima di accettare.

CANCRO

Cari Cancro, con questa Luna favorevole possono esserci ottime opportunità per tutti voi. Se venite da forti litigi con il partner, potete chiarire al più presto. Prevista della stanchezza anche sul lavoro e questo incide sui rapporti. Vi serve un po’ di relax.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 novembre 2021), ci sono dubbi nelle storie d’amore che hanno avuto problemi. Vale la pena davvero portarla avanti o è meglio lasciar perdere e voltare pagina?

VERGINE

Cari Vergine, oggi – mercoledì 17 novembre 2021 – Luna e Venere sono dalla vostra e perciò questa è una giornata buona per i sentimenti: chi è single può trovare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, potete trovare assistenza sul profilo professionale grazie al rapporto con un Cancro o un Pesci che vi darà una grossa mano.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: nuove offerte e guadagni in vista. Avanti così!