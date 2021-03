Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 marzo 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 17 marzo 2021 – l’oroscopo prevede una giornata positiva. Questa Luna nel segno spinge la vostra voglia di amare ed essere amati. Attenzione però a problemi fisici da risolvere. Ci sono vari problemi che vi portate dietro da tanto tempo e che vi tolgono il sonno. Per questo motivo non vi sentite mai pienamente sereni e soddisfatti. Con un po’ di buona volontà potete ottenere di più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 17 marzo 2021), questa giornata sarà piuttosto sottotono. State vivendo momenti di grande tensione. La settimana procede tra alti e bassi, ma avreste bisogno di maggiori certezze per non sentirvi in difficoltà. Ultimamente avete avuto spese eccessive, e ora il portafoglio piange un po’. Cercate di risparmiare il più possibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta un periodo fortunato. Con Giove favorevole quest’anno prima o poi arriveranno ottime opportunità, è inevitabile. Basta avere solo un po’ di pazienza. La settimana in generale sarà interessante e favorevole, anche se questi forse non sono i giorni più propizi. Le questioni di carattere pratico sono messe in discussione da quelle amorose.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata per il vostro segno sarà piuttosto sottotono. Siete comunque uno dei segni favoriti di questo periodo, per cui abbiate un po’ di pazienza e vedrete che le cose andranno per il meglio. Continua per voi un periodo di ricostruzione importante. Nei prossimi mesi sarete chiamati a prendere decisioni importanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 17 marzo 2021 -, la giornata sarà un po’ sottotono, anche se nel complesso la settimana è favorevole. Molti di voi potranno prendere in mano la propria vita. Ancora non tutti stanno bene perché a Febbraio c’è stato un ‘fastidio’ che vi ha tolto molte energie. Forse non avete ottenuto ciò che volevate.

VERGINE

Cari Vergine, continua un periodo di grande crescita per il vostro segno. In questa settimana ci saranno giornate molto utili e questo mercoledì sarà una di quelle. Preparatevi inoltre ad un fine settimana davvero intenso e ricco di belle opportunità. Avvertite un po’ di fatica nel portare avanti i vostri progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: con Giove favorevole arriveranno belle opportunità.

