Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore ci potranno essere discussioni nelle coppie di vecchia data per motivi futili. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione dovrebbe essere simile: giornata fiacca. Rimboccatevi le maniche e dimostrate il vostro valore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (13 ottobre 2021), vi aspetta una giornata positiva in amore, potete ancora salvare un rapporto sentimentale. Capitolo lavoro: i rapporti professionali sono da rivedere per affrontare nuove sfide. Attenti a chi è invidioso del vostro successo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, situazione interessante: nelle prossime ore previste grandi emozioni dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, previste nuove opportunità, soprattutto per coloro che hanno un’attività in proprio. Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, situazione ancora neutrale per l’amore. Le amicizie che nascono in questo periodo potranno diventare qualcosa di più. Un problema improvviso riguardante l’abitazione vi potrebbe costringere a una spesa imprevista.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 ottobre 2021), giornata positiva in amore: iniziate a guardarvi intorno, è il momento di intraprendere nuove avventure sentimentali. Lasciate perdere il passato. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di cambiare aria. Di mettere in pratica dei cambiamenti.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di oggi – mercoledì 13 ottobre 2021 – sarà positiva ed entro la giornata di domenica sarà possibile ricucire uno strappo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, non è questo il periodo migliore per ottenere delle promozioni. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: grandi emozioni dal punto di vista sentimentale. Bene il lavoro.

