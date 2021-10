Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà per voi una giornata nella quale ci sarà qualcosa da rivedere col partner. Per quanto riguarda il lavoro, vi attende una giornata interlocutoria in attesa degli sviluppi di progetti avviati tempo addietro. Insomma, è il momento di rimboccarsi le maniche e costruire qualcosa di speciale per il futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (13 ottobre 2021), per voi si prospetta una giornata in standby a causa del troppo lavoro, con un po’ di pazienza recupererete il tempo perduto. Potete dimostrare a tutti il vostro valore. Capitolo lavoro: un cambiamento è possibile, però se comporta spese eccessive, meglio evitare di fare il passo più lungo della gamba.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questa giornata può ritornare il sereno: se nel corso degli ultimi due giorni ci sono state parecchie divergenze, cercate di recuperare il vostro rapporto con il partner senza assillarlo troppo. Un passo alla volta. Per quanto riguarda il lavoro, i prossimi tre giorni si prospettano molto positivi.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prevede una giornata di recupero. Rimandate inutili polemiche con il partner, non è il momento adatto. Per quanto riguarda il lavoro, giorni ideali per concretizzare o portare avanti un progetto professionale a cui tenete molto, anche se qualcuno proverà a sbarrarvi la strada.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (mercoledì 13 ottobre 2021), per voi si prospetta una giornata positiva per chi è single: è il momento per chi è single di guardarsi attorno. Capitolo lavoro: è il periodo migliore per accordarvi su cose importanti. Avanzate richieste importanti.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata ideale per rappacificarvi con una persona con cui avete avuto problemi. Lavoro? C’è qualche problema da risolvere, una spesa imprevista magari, in ogni caso riuscirete a trovare la quadratura del cerchio con facilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: bene sia l’amore sia il lavoro. Guardatevi intorno.

