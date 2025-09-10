Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 10 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel corso delle prossime ore di questo 10 settembre sostiene e suggerisce che le soluzioni giuste sono a portata di mano. Il cielo, ora, offre consolazione ma anche qualche spunto polemico. Per quanto riguarda il lavoro, nuove dinamiche impegnano anche troppo. Non tutti possono cambiare ambiente o condizione al volo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 settembre 2025), l’insoddisfazione anima certe giornate e solo dal 19 del mese si avvicina la possibilità di risanare l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, conquiste e riconoscimenti sono all’orizzonte, nell’aria c’è la possibilità di chiudere accordi rilevanti o partire per nuovi programmi in vista dell’autunno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo periodo si accende di promesse per chi ha voglia d’amare, dando slancio al cuore con incontri piacevoli. Capitolo lavoro: state vivendo una fase di attesa, in particolare se avete fatto delle richieste nel passato e ancora non avete ottenuto risposte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in una fase di scelte e di possibili piacevoli incontri. Se siete single, chiudersi rappresenta un errore perché la posizione dei pianeti sollecita esperienze nuove. Lavoro? Mantenere una visione lucida risulta essenziale per affrontare gli impegni di tutti i giorni senza lasciarsi sopraffare dalla competizione o da tensioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 settembre 2025), le storie che state vivendo ora hanno la leggerezza di incontri “part-time”, soddisfacenti se non desiderate immediatamente legarvi, più complicati se cercate stabilità. Capitolo lavoro: siamo in una fase dove si attende che i progetti bloccati si rimettano in moto.

PESCI

Cari Pesci, cielo interessante per chi desidera innamorarsi o ritrovare la soddisfazione perduta. I dubbi sono decisamente minori e se non vi interessa più una persona, ora riuscirete ad allontanarvi senza dolore, addirittura con un senso di liberazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: Venere sostiene e suggerisce che le soluzioni giuste sono a portata di mano.