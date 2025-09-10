Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi saranno possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze. Presto dovrete compiere una scelta definitiva, valutate bene il da farsi… Per quanto riguarda il lavoro, nel giro di pochi mesi tutto assumerà una nuova dimensione: la situazione va riorganizzata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 settembre 2025), con Venere dissonante prima del 19 del mese sarà difficile ottenere ciò che volete veramente, in particolare se aspettate un sì da parte del partner o una conferma di qualche tipo. Lavoro? Sperimenterete delle novità nella gestione della situazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel campo sentimentale durante la gioranta sarete alla ricerca di rapporti elettrizzanti, che stimolino l’intelletto. Con Venere favorevole i rapporti saranno più intriganti. Capitolo lavoro: con Sole e Mercurio dissonanti è il periodo delle attese, state aspettando una risposta.

CANCRO

Cari Cancro, le cose in amore vanno meglio e addirittura questa potrebbe essere per qualcuno una settimana di grandi scelte. Lavoro? Avete vissuto scossoni ultimamente ma, invece di arrendervi, siete riusciti a rimnare al timone delle vostre scelte.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 settembre 2025), periodo davvero ideale per osare: le storie possono nascere all’improvviso, Venere nel segno regala soddisfazioni. Capitolo lavoro: state pensando a nuovi progetti, avete voglia di cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, da luglio qualche tensione in più c’è stata persino nelle coppie migliori, l’interferenza di problemi legati al lavoro o esterni al rapporto si è fatta sentire… Ma ora, durante queste ore di settembre, state andando incontro ad un periodo di recupero. Per quanto riguarda il lavoro, una bella notizia bussa alle vostre porte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze.