Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 settembre 2025

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi saranno possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze. Presto dovrete compiere una scelta definitiva, valutate bene il da farsi… Per quanto riguarda il lavoro, nel giro di pochi mesi tutto assumerà una nuova dimensione: la situazione va riorganizzata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 settembre 2025), con Venere dissonante prima del 19 del mese sarà difficile ottenere ciò che volete veramente, in particolare se aspettate un sì da parte del partner o una conferma di qualche tipo. Lavoro? Sperimenterete delle novità nella gestione della situazione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, nel campo sentimentale durante la gioranta sarete alla ricerca di rapporti elettrizzanti, che stimolino l’intelletto. Con Venere favorevole i rapporti saranno più intriganti. Capitolo lavoro: con Sole e Mercurio dissonanti è il periodo delle attese, state aspettando una risposta.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, le cose in amore vanno meglio e addirittura questa potrebbe essere per qualcuno una settimana di grandi scelte. Lavoro? Avete vissuto scossoni ultimamente ma, invece di arrendervi, siete riusciti a rimnare al timone delle vostre scelte.

oroscopo paolo fox oggi

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 settembre 2025), periodo davvero ideale per osare: le storie possono nascere all’improvviso, Venere nel segno regala soddisfazioni. Capitolo lavoro: state pensando a nuovi progetti, avete voglia di cambiamento.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, da luglio qualche tensione in più c’è stata persino nelle coppie migliori, l’interferenza di problemi legati al lavoro o esterni al rapporto si è fatta sentire… Ma ora, durante queste ore di settembre, state andando incontro ad un periodo di recupero. Per quanto riguarda il lavoro, una bella notizia bussa alle vostre porte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: possibili degli incontri interessanti e nuove conoscenze.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 8-14 SETTEMBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 10 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 settembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 10 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 9 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 settembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 8 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca