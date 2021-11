Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore prestate attenzione ad eventuali situazioni complicate nella sfera sentimentale. Potrebbero esserci forti tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece ci sono dei piccoli problemi da risolvere. Niente di complicato, ma servirà attenzione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 novembre 2021), dovete o volete avanzare proposte in amore? Fatelo ora, è il momento propizio. Capitolo lavoro: state attenti alle finanze, Mercurio contrario consiglia prudenza. Molta prudenza. Non fate il passo più lungo della gamba.

GEMELLI

Cari Gemelli, situazione interessante per i sentimenti, prima di cancellare qualcuno accertatevi dei vostri reali interessi. Per quanto riguarda il lavoro, le nuove proposte non tarderanno ad arrivare. Coraggio. Sta arrivando il vostro momento. Fatevi trovare pronti.

CANCRO

Cari Cancro, alcuni di voi sono appena usciti da una relazione, non fate passi azzardati. Forse è meglio mantenere la calma e il sangue freddo. Lavoro? Chi lavora in proprio è favorito, stelle propizie dalla prossima settimana.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (10 novembre 2021), evitate inutili complicazioni in amore e nei sentimenti in generale. Lavorativamente parlando invece la stanchezza si farà sentire, avreste bisogno di un po’ di relax. Concedetevelo, se potete. Nessuno è fatto di ferro.

VERGINE

Cari Vergine, il buon aspetto di Venere aiuta i sentimenti, anche chi è uscito da poco da una storia potrebbe ricredersi. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna favorevole e vi dà una marcia in più, non abbandonatevi alla stanchezza. Resistete. Vedrete che il sapore della vittoria sarà splendido.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: bene l’amore. Luna dalla vostra parte sul lavoro!