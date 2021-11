Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 10 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore ci sarà ancora qualche piccola tensione in amore da dover gestire. Calma. Per quanto riguarda il lavoro, avrete voglia di cambiare, di fare qualcosa di nuovo. Non temete: novità in arrivo. Fatevi trovare pronti. La concorrenza è sempre molto alta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 novembre 2021), se vi state allontanando da una persona sono possibili chiarimenti. Dovete capire da che parte andare e non essere troppo orgogliosi. Capitolo lavoro: novità in arrivo, tenetevi pronti ad affrontarle.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata di oggi – mercoledì 10 novembre 2021 – sarà parecchio interessante per i sentimenti, sia se avete una stori di lunga data, sia se siete single da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, anche se la stanchezza si fa sentire sarete ricompensati da un buon successo. Applausi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, belle emozioni per i sentimenti grazie al buon aspetto della Luna e di Venere. Per quanto riguarda il lavoro, se avete in corso trattative legali, sarà semplice risolverle. Affidatevi ai consigli di un esperto in materia. Cercate di non spendere oltre le vostre possibilità, se non volete trovarvi in difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 novembre 2021), buon recupero per i sentimenti, è un periodo positivo per il cuore. Lavoro: siete pieni di idee, favorite gli impieghi comunicativi e pubblicitari. Non dimenticate però di ritagliarvi dello spazio e del tempo per voi stessi.

PESCI

Cari Pesci, se volete recuperare un rapporto queste sono le giornate ideali per farlo. Per quanto riguarda il lavoro, tenetevi lontano da inutili polemiche. Mordetevi la lingua. Quale vantaggio ci sarebbe nel litigare? Meglio il quieto vivere e un po’ di serenità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: giornate interessanti per i sentimenti. Successo sul lavoro. Che volete di più?