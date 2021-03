Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 marzo 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 10 marzo 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi avrete Marte, Giove e Saturno favorevoli. Mica male… Approfittatene soprattutto nella sfera sentimentale, che può regalare meravigliose opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa potrebbe muoversi nei prossimi giorni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 marzo 2021), dovete affrontare con coraggio i cambiamenti in amore, che spesso possono avvenire anche senza il vostro volere. Evitate gli scontri. Per quanto riguarda il lavoro, sarà il caso di limitare le discussioni con colleghi e superiori.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi Luna, Giove e Saturno sono favorevoli. Dal 21 in particolare tornerà in voi la voglia di amare e sentirvi amati. Capitolo lavoro: ci vorrà pazienza. Nelle prossime ore potrete presto recuperare i discorsi interrotti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, finalmente – dopo tanto tempo – potrete dedicarvi all’amore e alle vostre passioni. Preparatevi a vivere di nuovo forti emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una situazione a dir poco promettente sotto tanti punti di vista.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’amore durante le prossime ore andrà davvero a gonfie vele. Luna, Giove e Saturno tutti nel vostro segno. Un quadro astrale invidiabile che si riversa in ogni aspetto della vostra vita, sia pubblica sia privata. Per quanto riguarda il lavoro, si prospettano giornate molto produttive e positive.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, vivete un periodo complesso in amore, tenete duro. La vostra relazione o il matrimonio può essere stato scosso da qualcosa di grave, ma voi andate avanti per la vostra strada. Per quanto riguarda il lavoro, potrete pian piano recuperare.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: tutti gli astri sono favorevoli. Cogliete le occasioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 8-14 MARZO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 marzo 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 marzo 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 marzo 2021