Oroscopo Paolo Fox della settimana 8-14 marzo 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’8 al 14 marzo 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 8 marzo 2021 al 14 marzo 2021.

ARIETE

Cari Ariete, potreste mettere in secondo piano l’amore, perché ci sono parecchi problemi ma non volete affrontarli. Tenere a bada la tensione. Storie nate da poco potrebbero rivelarsi non entusiasmanti. Bene il lavoro: avete tanti progetti da portare a termine. Specie mercoledì belle opportunità da cogliere al volo, evitate le polemiche e andate dritti per la vostra strada.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, ci sono ottime opportunità per i sentimenti. Se ci sono state delle delusioni, affrontatele di petto. Non dimenticate facilmente, per cui inutile fare finta di niente. Avete voglia di vivere forti emozioni. Sul lavoro, le scelte fatte nell’ultimo periodo non sono state del tutto convincenti, siete alla ricerca di stabilità e nuove opportunità.

GEMELLI

Cari Gemelli, una settimana davvero intensa in amore. Avete voglia di lasciarvi andare alla passione e all’erotismo più sfrenato. Potete finalmente fare colpo su qualcuno, ma per riuscirci dovete essere sinceri e non indossare una maschera. Sul lavoro ci sono in generale buone opportunità, soprattutto se avete un’attività in proprio. Portate avanti i vostri progetti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, inutile continuare a rivangare il passato. Guardate al futuro e alle occasioni da cogliere, e non vivete sempre con nostalgia verso ciò che è stato. Venerdì e sabato Luna e Venere saranno favorevoli: approfittatene, perché potreste fare incontri speciali. Problemini sul lavoro: prudenza fino a mercoledì, ci sono degli ostacoli da superare, ma ce la farete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in questo periodo nascono ottime opportunità sul fronte amoroso, anche perché venite da un mese complesso, e ora potete recuperare. Entro la fine del mese potrete fare incontri speciali: è il momento di tornare a vivere emozioni speciali, lasciatevi andare. Sul lavoro, buone le prospettive, ma state attenti al denaro: ultimamente avete speso troppo. Una bella proposta potrebbe arrivare a fine mese.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, dovete fare grande attenzione in amore. Venere è in opposizione, per cui serve cautela. Nel fine settimana state attenti, potrebbero esserci dei momenti di nervosismo. Non parlate più del dovuto. Sul lavoro, molte le tensioni che state vivendo: vi sentite sotto pressione. Rimandate incontri e decisioni importanti.

BILANCIA

Cari Bilancia, Giove è nel segno per cui vi sentite carichi e vogliosi di far bene. Periodo speciale in amore, soprattutto per chi è single da tanto tempo. Favorite in generale tutte le relazioni, anche quelle nate da poco. Inoltre Venere è in aspetto interessante, per cui i single possono fare piacevoli incontri. Tanti pianeti favorevoli anche sul lavoro. Sta a voi dare il massimo. Rimettetevi in gioco per ottenere qualcosa di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox se qualcosa non va per il verso giusto, non fatene un dramma e non crocifiggetevi. Gli ostacoli e i contrattempi non mancano. Molti sono arrabbiati con il mondo intero, ma adesso dovete ritrovare fiducia verso il prossimo. Sul lavoro sarà una settimana davvero promettente: venerdì la Luna sarà favorevole, tante le opportunità. Potrete cambiare ruolo o avviare un nuovo progetto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale (8-14 marzo) siete parecchio nervosi, ma alla fine potete gestire al meglio tutti i rapporti. Cercate di darvi delle regole se non volete trovarvi in difficoltà. In amore tutto deve andare in maniera naturale. Sul lavoro, modificate le vostre abitudini. Venerdì potrebbe esserci del nervosismo in aria. Presto prenderete decisioni che vi permetteranno di fare grandi cose.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (8-14 marzo 2021), Venere è finalmente in aspetto positivo e state rafforzando legami importanti. In amore potete confermare una storia d’amore magari nata da poco e che potrà diventare qualcosa di speciale. Le coppie di lunga data, dopo un periodo di crisi, possono ritrovarsi. Sul lavoro cautela alla fine di marzo: non è il momento migliore per avanzare richieste.

ACQUARIO

Cari Acquario, per voi Fox prevede in questa settimana qualche tensione e discussione, per cui siate cauti. Cosa è successo nel vostro cuore? Non vi sentite valorizzati e apprezzati? Siete state traditi? Fermatevi un attimo e fate chiarezza. Sul lavoro valutate le opportunità che vi si presentano. Non siate frettolosi. Se dovete fare una proposta di lavoro, la giornata migliore è quella di mercoledì.

PESCI

Cari Pesci, Venere è ancora nel segno. Potete quindi farvi avanti con entusiasmo. Questo è un periodo davvero propizio, per cui approfittatene. Vivete nuove e forti emozioni e non sottovalutate nuovi incontri se siete single da tempo. Sul lavoro, non mettete da parte i tuoi progetti, le occasioni che nascono ora portano lontano. Credete di più nelle vostre capacità. Se non lo fate voi, come potete pretendere che lo facciano gli altri?

