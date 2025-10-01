Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, equilibrio cercasi! In questi giorni di fine settembre-inizio ottobre vi sentite oscillare, ma ogni dubbio apre una nuova possibilità. Non temete di scegliere. In amore, basta poco per riaccendere la fiamma. Voglia di libertà e avventura. Capitolo lavoro: qualcosa vi sta stretto, l’amore invece può sorprendervi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 ottobre 2025), intensità pura: avete una calamita addosso. Tutti vi guardano, qualcuno vi teme. Usate questa forza con saggezza. Passione alle stelle, ma attenzione alle gelosie.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e avventura. Il lavoro vi sta stretto, l’amore invece può sorprendervi, ma datevi da fare. Viaggi e nuove scoperte in arrivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, determinazione e disciplina caratterizzeranno le prossime ore. Ma stavolta serve un tocco di leggerezza: non potete sempre controllare tutto. In amore, gesti semplici valgono più di mille strategie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 ottobre 2025), ribelli e visionari: le vostre idee trovano finalmente spazio. Non tutti vi capiscono, ma non importa: seguite la vostra rotta. Amore elettrico, incontri fuori dal comune.

PESCI

Cari Pesci, emotività a mille in queste ore: il mare interiore è agitato, ma vi porta tesori. Creatività e intuizioni preziose, anche nel lavoro. Lasciatevi guidare dall’istinto. Ribelle e visionario: le vostre idee trovano finalmente spazio. Non tutti vi capiscono, ma non importa: seguite la vostra rotta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ribelli e visionari: le vostre idee trovano finalmente spazio.