Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo una settimana di fuoco: energia alle stelle, ma fate attenzione a non trasformarla in nervosismo. In amore serve pazienza: chi vi vuole bene non ama i vostri fuochi d’artificio improvvisi. Voglia di libertà e avventura. Il lavoro vi sta un tantino stretto, l’amore invece può sorprendervi se abbassate le difese.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 ottobre 2025), la testardaggine paga, ma solo fino a un certo punto. Ora serve ascoltare: le risposte arrivano da chi non vi aspettate. In amore, dolcezza e concretezza saranno la chiave nel corso delle prossime ore.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana frizzante, mille contatti e nuove idee. Attenzione però a non fare il giocoliere con troppe palline: rischiate di perderne qualcuna. Amore? Un messaggio vi illuminerà la giornata. Determinazione e disciplina, il vostro superpotere. Ma stavolta servierà un tocco di leggerezza: non potete sempre controllare tutto.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore batte forte in queste ore di inizio ottobre: Venere porta emozioni sincere. Per quanto riguarda il lavoro, invece la strada è in salita, ma non mollate: piccoli successi vi aspettano dietro l’angolo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 ottobre 2025), siete protagonisti, come sempre, ma questa volta rischiate di esagerare. Calma. Meno ruggiti e più ascolto: così conquisterete davvero chi avete in mente. Amore e passioni sul podio.

VERGINE

Cari Vergine, ordine e chiarezza, il vostro pane quotidiano, ma qualcuno vicino a voi ha bisogno della vostra flessibilità. Non dovete essere troppo rigidi. In amore, la logica non basta: lasciate spazio all’emozione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

