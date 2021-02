Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 9 febbraio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ultimamente l’amore va un po’ a rallentatore: dovete accettarlo senza farne un dramma. Per fortuna presto avrete una concentrazione di pianeti favorevoli che potrebbe far girare il vento. Decisioni importanti da prendere? Aspettate qualche giorno. Per quanto riguarda il lavoro, se arriveranno nuove proposte, valutatele con calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 febbraio 2021), dovete trovare serenità e pace in amore. La parte centrale di questo mese porterà molti dubbi sul partner e sulla relazione, e alcuni di voi potrebbero pensare di voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore potrete cambiare attività, ma solo se non siete più soddisfatti di ciò che fate.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – 9 febbraio 2021 – avete un quadro molto favorevole, soprattutto in vista del futuro. Le stelle sono promettenti per chi vuole dare una scossa alla propria vita. Tanti i pianeti favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avviare nuovi progetti o realizzare idee da tanto tempo nel cassetto.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 9 febbraio 2021 – sarà una giornata sottotono dal punto di vista dei sentimenti. Tanti i pianeti contrari. Se dovete discutere con qualcuno, meglio aspettare qualche giorno. Per quanto riguarda il lavoro, avete gran voglia di cambiamento e nuove avventure, mancano però i soldi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 9 febbraio 2021 -, buone opportunità per chi è single. Potreste fare piacevoli incontri. Le stelle vi assistono, ma sta a voi dare il massimo e ottenere importanti conquiste. Capitolo lavoro: l’agitazione la fa da protagonista in questo periodo.

VERGINE

Cari Vergine, in amore siete piuttosto diffidenti, magari perché il partner vi ha dato modo di perdere la fiducia nei suoi confronti. Per quanto riguarda il lavoro, fate le cose con calma, senza farvi prendere dalla fretta. Evitate discussioni con colleghi e superiori.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: nuove opportunità in arrivo, le stelle sono favorevoli per il vostro futuro.

