Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 9 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 9 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi i pianeti dalla vostra parte saranno tanti e favorevoli, per cui basta avere solo un po’ di pazienza per veder migliorare la cose. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione aiuta chi vuole rivedere il proprio ruolo in azienda o chi ha intenzione di confermare un accordo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (9 febbraio 2021), cercate di mantenere la calma. Questo non è il periodo migliore per mettersi contro qualcuno, soprattutto se si tratta di persone di spicco. C’è troppo nervosismo nell’aria.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi Venere sarà dalla vostra parte e porterà incontri importanti in amore. In generale una situazione molto positiva in ambito sentimentale. Capitolo lavoro: si prevede una giornata molto particolare. Cercate di mantenere la calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi – 9 febbraio 2021 – in amore chi è single o si è lasciato da poco è molto diffidente in ambito sentimentale. Toglietevi dalla testa l’idea che non potete mai più trovare una persona adatta a voi. Per quanto riguarda il lavoro, i problemi non mancano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, Venere è di nuovo nel segno e favorisce le coppie. Per quanto riguarda il lavoro, in vista tante novità: per chi ha cambiato da poco la propria attività, non è facile ambientarsi ai nuovi ritmi e impegni. Risposte nei prossimi mesi per chi ha questioni legali.

PESCI

Cari Pesci, ci sono parecchi problemi in amore che è il caso di risolvere al più presto. Evitate discussioni inutili con chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite un po’ esclusi da alcuni colleghi. Andate dritti per la vostra strada.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: Venere nel segno vi farà brillare. Giornata particolare a lavoro…

