Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 7 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, oggi non potrete dire tutto quello che vi passa per la testa, meglio mantenere la calma e il sangue freddo nella sfera sentimentale. Capitolo lavoro: non riuscite ad ottenere grandi risultati, cercate di fare tutto con calma!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (7 settembre), grazie alla Luna è in buon aspetto per l’amore ci sono in arrivo belle e importanti notizie. Per quanto riguarda il lavoro, prestate grande attenzione al denaro e alle spese: non sprecate tempo, c’è chi sta cercando di mettervi il bastone tra le ruote. Perché aiutarlo nel compito?

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – martedì 7 settembre 2021 – sarà un po’ particolare. Tutta colpa della Luna dissonante: meglio rimandare le discussioni e riflettere prima di parlare. Per quanto riguarda il lavoro, buone prospettive all’orizzonte. Finalmente potrete fidarvi di una persona nata sotto il segno dell’Ariete o del Leone…

CANCRO

Cari Cancro, in questo periodo un amore può nascere all’improvviso: ottimo feeling con una persona conosciuta da poco tempo. Per quanto riguarda il lavoro, previsto un lieve calo, ma nulla di preoccupante. Riuscirete a tenere tutto sotto controllo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (7 settembre 2021), nelle prossime ore dovrete riflettere sui vostri sentimenti. Che siano amicizie o relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare una mediazione per risolvere una causa o una questione legale che tiene banco ormai da tempo.

VERGINE

Cari Vergine, oggi – martedì 7 settembre 2021 – Sole e Luna sono nel vostro segno e in amore vi regalano belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, nuovi incarichi in arrivo: siete al centro dell’attenzione delle stelle e tutto volge a vostro favore.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottima giornata per i sentimenti e le amicizie. Bene anche il fronte lavorativo.

