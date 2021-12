Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 7 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 7 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata positiva in amore: torna una buona energia già nel pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, è tempo di ripartire, chiamate in arrivo a cui rispondere con fiducia. Valutate pro e contro prima di accettare eventuali proposte. Che sia la svolta tanto attesa?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 7 dicembre 2021), in amore potrebbero nascere delle discussioni, prestate grande attenzione a ciò che dite. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualche spesa di troppo, monitorate le entrate e le uscite. Attenzione. Rischiate di andare fuori budget.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata nella quale dovrete prendere decisioni importanti o affrontare discussioni: se c’è qualcosa che non va non procrastinate… In amore è arrivato il momento di agire. Capitolo lavoro: non abbiate fretta e fate le cose con calma. Lavorate bene.

CANCRO

Cari Cancro, nella seconda parte della giornata di oggi – 7 dicembre 2021 – potrebbero esserci delle tensioni di troppo da dover gestire. Per quanto riguarda il lavoro, avete delle belle idee, cercate di farle fruttare. Portate avanti i vostri progetti, senza timore di farvi avanti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 7 dicembre 2021), la giornata va a rallentatore, la Luna è opposta. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate le discussioni al giorno 13 del mese. Le stelle saranno più clementi.

VERGINE

Cari Vergine, oggi – martedì 7 dicembre – giornata all’insegna dei chiarimenti. Se in amore ci sono dei problemi da risolvere, sarà bene parlarne con il partner prima del 10 dicembre. Per quanto riguarda il lavoro, non fate tutto da soli, ogni tanto serve anche affidarsi alle persone che avete intorno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: riparte l’amore e bene il lavoro. Chiamate in vista!