Oroscopo Paolo Fox della settimana 6-12 dicembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 6 al 12 dicembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 6 al 12 dicembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede una settimana da cinque stelle su cinque. Forse state amando una persona che in questo momento riesce a darvi poche certezze e potrebbero esserci delle tensioni. Anche in famiglia. Tempo al tempo e tutto si risolverà nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è in fase di grande miglioramento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere è in buon aspetto e il cielo in amore promette grandi cose con i rapporti che sono avvantaggiati. Lasciatevi andare a nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, state uscendo dalla fase incerta lentamente e in alcuni momenti avete pensato fosse necessario ricominciare da zero.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere è neutra e in amore potreste anche vivere belle emozioni o fare un incontro piacevole a metà settimana. Forse ci potrebbe essere qualche problema nelle storie nate da poco e sarebbe meglio proteggere un’amicizia. Capitolo lavoro: state aspettando delle novità, ma Mercurio è in opposizione e la stanchezza inizierà a farsi sentire!

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Venere è in opposizione e porta con sé un po’ di dubbi in amore. Le storie nate da poco devono essere messe alla prova: forse siete troppo distratti dal lavoro e per voi tutto il resto passa in secondo piano. Lavoro? Non lasciate la strada certa per quella sconosciuta: non siete ancora pienamente convinti delle scelte e bisogna essere pazienti per sopportare delle responsabilità poco gradite.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (6-12 dicembre 2021), cinque stelle. Le storie d’amore che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi importanti: il Sole è dalla vostra parte e ora tornerete protagonisti della vostra vita sentimentale. Piccole tensioni solo nella giornata di mercoledì. Per quanto riguarda il lavoro, gli accordi che nascono ora saranno molto soddisfacenti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Venere è in aspetto interessante e inizia a lasciare spazio ai nuovi amori: cercate solo di essere più fiduciosi. L’amore va cercato: potreste anche vivere storie intriganti, ma dovrete accettare gli inviti. Per quanto riguarda il lavoro, sapete quanto valete e nessuno lo metterà in discussione.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. Venere è contraria e l’amore è un po’ ostacolato, bisogna superare i problemi. Se lunedì o martedì le cose non vanno, meglio aspettare mercoledì quando riuscirete a fare chiarezza nel vostro cuore. Siate prudenti con i nati sotto il segno dell’Ariete. Lavoro? Avete tante cose da fare e molto da chiedere, meglio se da mercoledì in poi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere è dalla vostra parte, ma bisogna recuperare la fiducia nei rapporti perché qualcuno ha deluso le vostre aspettative. Cercate di puntare al nuovo: Marte è con voi, la settimana inizia bene e potreste anche lasciarvi andare all’amore. Per quanto riguarda il lavoro, state attraversando un periodo di ribellione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore le stelle promettono grandi cose perché Sole e Mercurio transitano nel vostro segno e dalla prossima settimana arriverà anche Marte. Cercate di lasciarvi andare alle belle emozioni, non tentennate troppo. Sabato e domenica con tre pianeti dalla vostra parte la sensualità e la passionalità non mancheranno di certo! Per quanto riguarda il lavoro, sapete come recuperare e uscire dalla crisi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. L’amore non manca, ma a volte vi trovate a fare i conti con dubbi e ripensamenti. Venere è con voi, il cielo è protetto, ma lunedì potreste mettere alla prova una relazione. Chi è single, invece, potrebbe conoscere una persona, ma forse ha paura di innamorarsi sul serio. Per quanto riguarda il lavoro, il mese di dicembre sarà interessante, soprattutto dalla prossima settimana quando Mercurio sarà con voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Il cielo promette grandi cose in amore e potreste anche realizzare un sogno. Cercate di fare nuove conoscenze e se c’è già qualcuno che vi interessa, non mollate. Le giornate di sabato e domenica saranno speciali. Lavoro? Sarete molto creativi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore ora potreste mettere in discussione tutto: cercate di riflettere, di non chiedere troppo soprattutto se una storia è nata da poco. Sabato e domenica potreste essere critici nei vostri confronti, ma non temete perché un problema potrebbe risolversi entro poche settimane. Per quanto riguarda il lavoro, mesi importanti in arrivo per quelli volenterosi e con tanti progetti nel cassetto.

