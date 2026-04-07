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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 7 aprile 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 7 aprile 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 7 aprile 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni nel corso della giornata di oggi, 7 aprile 2026, torneranno protagoniste. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti accordi e collaborazioni, mentre nella vita privata sentite il bisogno di maggiore armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 7 aprile 2026), periodo intenso e produttivo per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, in queste ore siete determinati e riuscite a portare avanti anche le situazioni più complesse. Molto complesse.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di oggi, martedì 7 aprile, avvertirete un grande desiderio di libertà e nuove prospettive. Le stelle favoriscono viaggi, studio e iniziative che ampliano i vostri orizzonti. Per quanto riguarda il lavoro, sentite il bisogno di cambiare ritmo.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità e impegni continuano a essere centrali nel corso delle prossime ore di questo 7 aprile 2026. Il lavoro richiede costanza, ma i risultati non mancano di certo. Bene così.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 7 aprile 2026), creatività e idee originali caratterizzano la settimana che state vivendo. Questo è un buon momento per cambiare approccio o sperimentare nuove soluzioni, soprattutto in ambito lavorativo.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità accentuata e forte intuizione. Le stelle nel corso delle prossime ore favoriscono le scelte dettate dal cuore e i percorsi interiori. Per quanto riguarda il lavoro, è importante restare concreti e non rimandare decisioni necessarie a chissà quando. Agite.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sensibilità accentuata e forte intuizione.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 6-12 APRILE
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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