Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 5 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 5 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avrete decisamente una marcia in più che vi permetterà di raggiungere grandi traguardi fin dalle prossime ore. Favoriti gli incontri per chi è single da tempo e vuole lanciarsi in avventure passionali. Per quanto riguarda il lavoro, belle opportunità sul tavolo. Fatevi sentire e avanzate le dovute richieste, altrimenti rimarrete sempre indietro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 5 luglio 2022), avete tante idee e voglia di spaccare il mondo. Una persona carina potrebbe sentirsi attratta da voi… Valutate se può fare o meno al caso vostro. Per quanto riguarda il lavoro, le novità non mancano, anche se ultimamente state dando il massimo e vi sentite stremati.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore nelle prossime ore non avanzate inutili polemiche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci litigi o dei rallentamenti. Non prendere le cose di petto ma siate comprensivi. D’altronde qualche imprevisto fa parte della vita…

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 5 luglio 2022 – avrete un’ottima grinta a voglia di fare. Se c’è una persona che vi piace, non esitate a dichiararvi. Che avete da perdere? Dimostrate tutti i sentimenti e non temete, al massimo che sarà mai ricevere un due di picche. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i liberi professionisti. Potete aumentare in credibilità e guadagni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 5 luglio 2022), giornata positiva per i sentimenti, specie se avete una relazione di lungo corso. Può essere arrivato il momento di ufficializzarla. Come? Magari attraverso il matrimonio, o quanto meno per cominciare una convivenza.

VERGINE

Cari Vergine, non prendetevela con il partner se qualcosa non va come vorreste… D’altronde è parte della vita di coppia qualche discussione o litigio. Per quanto riguarda il lavoro, è tempo di cambiamenti. Le nuove responsabilità iniziano a pesare, ma saprete tenere testa e portare a termine tutte le responsabilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: avete una marcia in più, approfittatene per fare nuovi incontri.