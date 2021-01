Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 5 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, evitate situazioni di stress, soprattutto in questi ultimi giorni di festa. In generale lasciate da parte l’amore in questa fase perché le stelle non sono favorevoli. Concentratevi piuttosto sul lavoro, su quel fronte vi sarà richiesto il massimo impegno per raggiungere i vostri obiettivi. È il momento di spingere sull’acceleratore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 5 gennaio 2021), la giornata si prevede piuttosto confusa e sottotono sul piano professionale. Anche in amore i problemi non mancano, ma intravedete la luce in fondo al tunnel. Sta a voi imparare a viverlo in maniera più equilibrata e serena. Vi darà soddisfazioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi (martedì 5 gennaio 2021) è davvero una giornata positiva sia in campo lavorativo sia in quello sentimentale: Giove è dalla vostra parte, sfruttate al meglio questo momento. Con il partner potreste pensare di progettare qualcosa per il futuro, come il matrimonio, una casa insieme o addirittura un figlio.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 5 gennaio 2021 – è una giornata di tensioni, siete tesi come una corda di violino, per cui ci vuole poco a farvi perdere la pazienza. Evitate gli scontri, non ne uscireste vincitori. State entrando in un periodo di cambiamento e non sempre viene visto di buon occhio… Per quanto riguarda il lavoro, i meriti e il vostro impegno saranno riconosciuti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 5 gennaio 2021), puntate tutto su nuovi favorevoli incontri, soprattutto se siete single. Le cose migliori nasceranno per caso, non dovete quindi stare lì a cercare per forza l’anima gemella. Piccoli problemi a lavoro, ma nulla che non si possa risolvere con un pizzico di buona volontà e rimboccandosi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, dopo un periodo difficile, la fortuna torna ad essere dalla vostra parte. Questo vale sia in amore sia sul lavoro. Unico consiglio da seguire, non abbassate la guardia. Antenne dritte e godetevela. Dovete infatti imparare a prendere le cose per come vengono, senza voler per forza programmare tutto, anche se il vostro essere precisini vi spinge a questo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: giornata ottima sia a livello sentimentale che lavorativo.

