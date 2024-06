Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 4 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo momento non mancano le critiche in generale ma questa è l’ora giusta per ripulirle. Lo scorso febbraio e marzo sono stati distruttivi, l’agitazione è legata anche ad accuse da rimandare al mittente, attenzione alle questioni legali in sospeso. Sappiate che si viaggia verso un periodo migliore con le giornate di domani e giovedì che potranno essere di riferimento per completare un accordo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 giugno 2024), chi sta aspettando una convocazione oppure deve dire di sì o no a un progetto avrà le idee più chiare nel corso delle prossime ore. Si sente un po’ di fatica, ma è poca roba. L’amore può tornare protagonista nella seconda parte di giugno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una vostra affermazione potrebbe essere mal compresa. Amate il rischio ma non è questo il momento, ogni cosa che dite potrebbe ritorcervi contro. Vi troverete di fronte persone che non vedevano l’ora di attaccarvi, provate a farvi scivolare le cose addosso. Dovete mettere in atto la pratica del silenzio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, detestate le persone logorroiche, vi piacciono i discorsi chiari e concisi. In questi giorni vorreste fulminare con uno sguardo qualcuno che vi ha fatto del male, potete farlo ma tenete ben presente che chi nasce tondo non muore quadrato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 giugno 2024), la Luna è contraria e porta stanchezza, tuttavia questo stato di cose non bloccherà le grandi iniziative del periodo. Se in queste ore ci sono delle provocazioni o in amore da tempo si vive una crisi, è meglio stare attenti alle parole di troppo. Giove risveglia la volontà d’azione.

PESCI

Cari Pesci, aspettate che un po’ d’acqua scorra sotto i ponti, in quanto c’è confusione. Inoltre, tra domani e giovedì c’è chi si sentirà accusato di cose che non ha fatto oppure avrà voglia di starsene per conto suo. Non rievocate il passato, cercate di scaricare provocazioni a livello familiare e amicale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: detestate le persone logorroiche, vi piacciono i discorsi chiari e concisi. Mettete allora chiarezza nei rapporti interpersonali.