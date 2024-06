Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 4 giugno 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna nei giorni scorsi è stata nel vostro segno e ha portato una crescita nella vostra vita. Potreste avere degli eventi già fissati in vista dell’estate. Siete molto forti e stimolati nel fare e nel dire, a chiarire questioni in sospeso. Bene l’amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 giugno 2024), c’è una profonda trasformazione sotto la lente di ingrandimento di Giove. Allontanatevi da tutto ciò che vi ha fatto male. Incontri e novità sono previsti per la seconda parte dell’anno. Questo è un mese di crescita che richiede abilità e intraprendenza.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore salirà l’adrenalina. La voglia di fare è tanta. Il rischio è di finire con lo strafare: agite sempre con prudenza nonostante il cielo favorevole. Se ci sono state problematiche in amore, bisognerebbe cercare di dimenticarle a favore di qualcosa di nuovo.

CANCRO

Cari Cancro, state attenti alle circostanze. Qualcuno nel corso delle prossime ore potrebbe tentare di infastidirvi mettendovi il bastone tra le ruote. Tranquillizzatevi, nessuno può fermarvi specialmente con la Luna in buon aspetto e il pomeriggio che sarà molto intrigante. Venere sta per entrare nel vostro segno: tutti gli incontri di questa prima parte di giugno potranno ufficializzarsi nella seconda.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 giugno 2024), non riuscirete a fare tutto in questo inizio mese, ma giugno porterà comunque un grande recupero. Interessanti le giornate di domani e giovedì. Meglio rimandare impegni importanti. A ogni modo le stelle vi danno forza e certezza che troverete le soluzioni già nel vostro cuore.

VERGINE

Cari Vergine, l’unica arma da usare e quella della pazienza, anche perché la seconda metà di giugno sarà migliore. Questa settimana potrebbe essere un po’ complessa, soprattutto tra mercoledì e giovedì potrebbe saltare la calma…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: inizia un periodo propizio, ma dovete avere un po’ di pazienza finché tutte le cose non si aggiustano.