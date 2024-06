Oroscopo Paolo Fox della settimana 3-9 giugno 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 3 al 9 giugno 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 3 al 9 giugno 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, durante questa settimana cercherete delle conferme a livello personale per cui non abbiate paura di parlare liberamente con gli altri. Venere sarà in aspetto favorevole e quindi saranno favoriti gli amori.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana diffuso online, giornate di recupero con la Luna e Saturno favorevoli. L’estate vi aiuterà a portare avanti un progetto, un lavoro o a dare spazio a qualcosa di importante. Per quanto riguarda il lavoro, pensate anche che potreste fare qualcosa di diverso dal solito…

GEMELLI

Cari Gemelli, vi aspettano tre settimane di grande energia in cui abbandonerete anche il nervosismo. Avete nella mente tantissimi progetti ma avete bisogno di tempo per poterli realizzare.

CANCRO

Cari Cancro, settimana impegnativa per voi soprattutto per quanto riguarda il lavoro dal momento che ci sono stati dei problemi importanti da risolvere. Purtroppo avete Saturno contro per cui l’unica cosa che potete fare è accettare le cose che vi accadono. Passerà presto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (3-9 giugno 2024), avete ancora Giove favorevole e la sua influenza si farà sentire ancora più forte da metà luglio fino a fine settembre.

VERGINE

Cari Vergine, anche questa settimana avete le stelle un po’ complicate che vi renderanno particolarmente critici soprattutto nei riguardi della persona che amate.

BILANCIA

Cari Bilancia, finalmente la vostra situazione astrale sta iniziando a migliorare, soprattutto per quanto riguarda le situazioni sentimentali. Riscontri positivi anche in ambito lavorativo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, durante la settimana recupererete le forze grazie anche al fatto che Venere non è più contraria. Marte e Mercurio portano soluzioni nella sfera lavorativa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, state vivendo una grande storia d’amore anche se non siete i tipi che in amore concedono l’esclusiva ma non per questo motivo tradisci. In questo periodo siete un po’ chiusi…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete bisogno di nuovi programmi e progetti per ripartire. Nessuna novità di rilievo in amore: chi ha vissuto una crisi deve ancora superarla, chi ha un rapporto importante lo porterà avanti. Attenzione sul lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, nel corso di questa settimana vi sentite liberi anche se la prossima continuerà a essere caotica e caratterizzata da una certa tensione. Non avete voglia di fare le solite cose, anche se non sarebbe affatto sbagliato continuarle a fare.

PESCI

Cari Pesci, durante questa settimana prestate particolare attenzione all’amore: è probabile che ci sia qualche defezione, una mancanza o una presa di distanza.

