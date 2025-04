Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 aprile 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 aprile2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna nuova ha portato soddisfazioni inattese e l’opportunità di iniziare un nuovo capitolo. Evitate tensioni e reazioni impulsive perché Marte è ostile. Mercurio retrogrado vi chiede di concludere i progetti in sospeso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Plutone procede lentamente ma voi dovete avanzare con determinazione! I vostri progetti sono solidi e ben avviati perciò non fermatevi! Venere favorisce nuove conoscenze e incontri promettenti in amore.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna porta novità importanti soprattutto in amore ma serve il vostro impegno. Attenzione a Mercurio e Venere che possono creare qualche ostacolo. Da mercoledì la Luna vi regala intuizioni preziose mentre Marte in Cancro vi rende più instabili e possessivi del solito.

Cancro

Cari Cancro, le vostre energie sembrano calare, meglio affrontare il weekend con prudenza. Sabato evitate scontri sul lavoro mentre domenica Mercurio vi offre un aiuto prezioso. Nettuno che si allontana segna l’inizio di una nuova fase per voi, è tempo di lasciar andare ciò che non serve più!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 4 aprile 2025), il destino si muove a vostro favore ma non dovete dare nulla per scontato, la Luna nuova vi offre opportunità da cogliere con coraggio! Nettuno si sposta in Ariete e porta cambiamenti importanti. Dosate bene le energie tra impegni e riposo.

Vergine

Cari Vergine, la Luna nuova porta trasformazioni nel patrimonio familiare e questioni morali da affrontare. Liberate il cuore perché l’amore potrebbe davvero sorprendervi. Non fate scelte solo con la testa ma seguite anche l’istinto.

Bilancia

Cari Bilancia, allarme tensioni in amore e sul lavoro, agite con prudenza! Nettuno, inoltre, può portare confusione in diversi ambiti quindi meglio evitare scelte affrettate. Marte complica le cose ma l’amore inizia a migliorare. Fate attenzione agli oggetti pericolosi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte amplifica la passione e Venere favorisce l’amore, rendendovi più audaci. Mercurio vi porta nuove opportunità ma servirà cautela, non fate passi troppo avventati perché basta poco per compromettere tutto. Restate con i piedi per terra e valutate bene ogni decisione.

Sagittario

Cari Sagittario, vi avviate verso un weekend ricco di sentimenti sinceri, soprattutto per le coppie affiatate. Mercurio e Venere vi riportano serenità dopo un periodo complicato. Approfittatene per festeggiare e guardare al futuro con ottimismo!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna nuova ha portato armonia in famiglia e nuove emozioni in amore. Nettuno in transito avrà effetti a lungo termine cambiando alcuni equilibri. Attenzione ai contrasti nelle coppie di lunga data…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 4 aprile 2025), Venere e Mercurio vi regalano nuove opportunità sentimentali e ritorni graditi. Nel cielo di primavera si prospettano novità importanti per il vostro futuro. Attenzione alle questioni patrimoniali e alle eredità familiari. In amore riceverete attenzioni speciali che vi faranno sentire apprezzati.

Pesci

Cari Pesci, Venere e Mercurio regalano nuove opportunità sentimentali e ritorni graditi. Nel cielo di primavera si prospettano novità importanti per il vostro futuro. Attenzione alle questioni patrimoniali e alle eredità familiari.