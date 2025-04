Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 5 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 5 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Sole e Nettuno uniscono le forze nel vostro segno, ampliando i vostri orizzonti mentali e dandovi la giusta lucidità per affrontare ogni situazione con lungimiranza. Se siete single, potreste incappare in una passione improvvisa e intensa. Per chi è in coppia, la serata invita a concedersi momenti di puro piacere. Nel lavoro, meglio non affrettare i tempi; la vostra efficienza potrebbe aprire la strada a ruoli di prestigio o addirittura di leadership.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 5 aprile 2025), possibili conflitti per questioni finanziarie, discussioni per i beni che avete in comune con gli altri e che non sono stati ancora divisi. Luna fastidiosa per le donne, instabile per l’amore, famiglia. Però la fantasia è creativa e stimolata dal nuovo Nettuno in Ariete, particolarmente favorevole per le questioni artistiche; fate conoscere le vostre idee, parlate e discutete anche con la voce un po’ rauca.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna in Gemelli favorisce la comunicazione e l’interazione sociale. È un buon momento per condividere idee e progetti con gli altri. Tuttavia, attenzione all’impulsività nelle relazioni amorose; cerca di mantenere la calma e di ascoltare il partner. ​

CAPRICORNO

Cari Capricorno, puntate su questa giornata, visto che ci sono ancora alcune cose da definire; tanti cambieranno ruolo o gruppo di lavoro a partire dall’estate! State ricevendo forti provocazioni, ma dovrete mantenere la calma. Alcuni si sentono in bilico o hanno paura di non essere riconfermati, il che vi condiziona nel resto della vostra vita perché ritenete la stabilità fondamentale e imprescindibile. Venere è tornata attiva e fa bene all’amore! ​

ACQUARIO

PESCI

Cari Pesci, Luna agitata che rende le cose più difficili, specialmente se tra qualche mese ci sarà un trasferimento, un cambiamento netto o inevitabilmente si dovrà fare una scelta! In questi giorni i vostri progetti avranno successo, ma non sarà facile mettere d’accordo tutti, il che provocherà stress e stanchezza extra… Serata sottotono, ma venerdì e sabato sarete premiati dalle stelle; favorito tutto ciò che vi fa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: Sole e Nettuno uniscono le forze nel vostro segno, ampliando i vostri orizzonti mentali e dandovi la giusta lucidità per affrontare ogni situazione con lungimiranza.