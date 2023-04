Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 4 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di inizio aprile siete agitati e nervosi, c’è qualcosa che vi turba. In alcuni momenti potreste addirittura sembrare utopisti ed essere richiamati a tenere i piedi per terra. In amore meglio non tirar fuori problemi o recriminazioni. Soddisfazioni in vista se avete aperto una disputa legale in cui avete ragione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 aprile 2023), state facendo tante cose e vi manca il tempo per amare; è anche vero che, a proposito del partner, se una persona non risponde più alle vostre richieste e ai desideri è normale sentirsi un po’ più lontani e critici nei suoi confronti…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore a breve tornerà nella vostra vita, ma fate attenzione a non lasciare il piede in due scarpe. Dovreste cercare di essere meno distratti e più decisi sul lavoro. Se le cose vi sfuggiranno di mano, cercate di tenere la situazione sotto controllo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tutti i problemi accumulati nella vostra vita personale passeranno e tornerà la voglia di perdonare una persona che vi ha fatto del male. Se lo meriterà? Lo saprete solo voi. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno novità per chi vuole cambiare vita. Sarete piacevolmente sorpresi da una notizia inaspettata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 aprile 2023), potreste avere una disputa con il partner che non andrà liscia, ma sarà meglio discuterne faccia a faccia. Per quanto riguarda il lavoro, le prossime ore saranno tranquille e troverete buone soddisfazioni.

PESCI

Cari Pesci, è meglio non dare le cose per scontate in una relazione. Fate uno sforzo maggiore del solito. Per quanto riguarda il lavoro, potrete sfruttare tutte le vostre capacità creative. In questo momento siete in perfetta armonia con il segno zodiacale dei Pesci.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: tutti i problemi accumulati nella vostra vita personale passeranno e tornerà la voglia di perdonare una persona che vi ha fatto del male.