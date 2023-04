Oroscopo Paolo Fox della settimana 3-9 aprile 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 3 al 9 aprile 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 3 al 9 aprile 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi attende una settimana da quattro stelle su cinque. I pianeti sono dalla vostra parte, quindi potete lasciarvi andare all’amore e risvegliare la passione. Chi sta vivendo una storia poco soddisfacente non deve preoccuparsi perché i nuovi incontri saranno favoriti. Sole e Luna sono con voi, soprattutto nella giornata di domenica. Per quanto riguarda il lavoro, dopo un periodo di incertezze ora potrete tirare un sospiro di sollievo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte, quindi potete lasciarvi andare all’amore. Il cielo promette grandi cose, soprattutto entro fine mese. Che ne dite di dedicarvi anche a una storia part-time, a un rapporto occasionale? Per quanto riguarda il lavoro, cercate di darvi una mossa: avete un po’ di responsabilità, ma l’anno promette bene.

GEMELLI

Cari Gemelli, quattro stelle. Venere dalla prossima settimana sarà dalla vostra parte, quindi la situazione è intrigante. Cercate di lasciarvi andare e di dimenticare il passato. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete pianificare qualcosa cercate di farlo il prima possibile. La settimana è interessante, ma la Luna sarà con voi dalla giornata di mercoledì.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. Il passato ha lasciato una brutta impressione, siete un po’ scottati e non riuscirete a lasciarvi andare all’amore. Cercate di mettere in chiaro le cose, soprattutto nella giornata di mercoledì. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è un po’ stressante, avete dovuto fare i conti con dei disagi…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (3-9 aprile 2023), tre stelle. Le storie nate da poco stanno vivendo un periodo difficile, ma prima di buttare tutto all’aria cercate di aspettare la settimana prossima. Attenzione alla stanchezza nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ ansiosi, ma dovete pazientare perché Venere e Mercurio sono contrari.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte, il cielo vi sorride, quindi potete lasciarvi andare tranquillamente e completamente all’amore. Basta con i problemi, dovete superare le difficoltà e andare oltre, in particolare nella giornata di domenica. Per quanto riguarda il lavoro, sta per arrivare un bel periodo. Mettetevi in gioco.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. La Luna è dalla vosra parte, soprattutto nella giornata di mercoledì, quindi potrete lasciarvi andare all’amore, alle emozioni. Cercate di superare il passato e i problemi difficili. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo promette grandi cose, anche se Giove è in opposizione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle.In amore cercate di rilassarvi, di lasciarvi andare alla passione. State amando qualcuno, ma avete dei dubbi e dovete fare attenzione a quello che dite: anche le parole possono ferire… Per quanto riguarda il lavoro, basta immaginare, la realtà è un’altra: i cambiamenti sono imminenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle.In amore gli ultimi due mesi sono stati un po’ complicati, ma ora volete e dovete voltare pagina e riscrivere un nuovo capitolo. Cercate, però, di mantenere la calma e di riflettere bene prima di lasciarvi andare alla passione. Capitolo lavoro: Giove è dalla vostra parte, quindi potete sfruttare la situazione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Bene l’amore, il periodo è interessante. Cercate di mantenere la calma e di avere qualche certezza prima di lasciarvi andare. Non sprecate tempo: dovete fare nuove conoscenze e la giornata ideale è quella di domenica. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare delle belle soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore cercate di allontanare le polemiche e di favorire i rapporti part-time. Siete un po’ gelosi, quindi meglio evitare le complicazioni. Se ci tenete particolarmente ad una persona, cercate di pazientare un po’. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcosa di strano nell’aria, dovete valorizzare le vostre idee.

PESCI

Cari Pesci, cinque stelle.In amore le sorprese sono dietro l’angolo, le stelle vi sorridono. Cercate di dimenticare il passato, di andare avanti. Bene la giornata di venerdì quando la Luna sarà dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di dare una svolta alla vostra vita e di chiudere con il passato.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente