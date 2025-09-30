Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 30 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 30 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle in queste ore vi rendono più socievoli: approfittatene per risolvere vecchie tensioni. In amore, dialogo favorito: ottimo per i rapporti di lunga data. Per quanto riguarda il lavoro, nuova collaborazione in arrivo, ma non fatevi carico di responsabilità che non vi competono.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 settembre 2025), la passione torna protagonista: possibili incontri travolgenti per i single, conferme per le coppie. Per quanto riguarda il lavoro, fase di grande determinazione: potreste chiudere un affare importante. Evitate però conflitti inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana che invita a viaggiare, spostarsi, esplorare: anche solo mentalmente! In amore, c’è tanta voglia di avventura: se siete in coppia, evitate di creare tensioni per desiderio di libertà. Per quanto riguarda il lavoro, nuove idee brillanti, ma verificate bene la fattibilità prima di partire in quarta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, serietà e responsabilità sono il vostro biglietto da visita, ma ora le stelle vi invitano a prendervi un momento di leggerezza. In amore, più dolcezza e meno rigidità. Per quanto riguarda il lavoro, arriva un riconoscimento che aspettate da tempo. Buon momento per pianificare investimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 settembre 2025), creatività alle stelle: avete voglia di rivoluzionare tutto, dalla casa al look. In amore, incontri sorprendenti per i single. Per quanto riguarda il lavoro, proposte inaspettate: potreste cambiare direzione. Attenzione a non esagerare con la frenesia.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotiva: seguite l’intuito, sarà il vostro miglior alleato. In amore, grande desiderio di romanticismo: momento giusto per dichiararvi o chiarire vecchie incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non lasciarvi condizionare dalle paure.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la passione torna protagonista. Incontri travolgenti per i single, conferme per le coppie.