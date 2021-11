Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 30 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 30 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quello che si sta chiudendo è stato un mese molto strano per l’amore. I separati da oggi, 30 novembre, potranno cercare nuovi amori. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo nuove proposte che però vi genereranno qualche dubbio di troppo. La situazione si sbloccherà entro la fine dell’anno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (30 novembre 2021), la Luna sarà favorevole in amore, avete una bella capacità di azione. Anche sul lavoro la situazione generale sarà migliore rispetto al recente passato. Avanti così!

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi partirà bene in amore, con la Luna favorevole. Attenti alle polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliorerà, ma non scordatevi dei problemi recenti che avete dovuto superare agevolmente o meno.

CANCRO

Cari Cancro, Luna e Venere saranno contrari anche nelle prossime ore, provocazioni in arrivo da dover gestire. In molti casi sarà meglio mordersi la lingua… Per quanto riguarda il lavoro, non lasciate il certo per l’incerto. Non ora. Ponderate bene le mosse.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 novembre 2021), state vivendo un periodo ottimo: Luna, Mercurio e Sole favorevoli. Ottime occasioni anche per fare nuove amicizie. Capitolo lavoro: sfruttate le vostre capacità, la vostra genialità e la buona carica vitale che vi accompagna.

VERGINE

Cari Vergine, attenti in amore, potrebbero esserci dei problemi con Sagittario e Gemelli. Sono segni agitati in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle tensioni e alle parole.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: ottima giornata per l’amore. In miglioramento anche il lavoro. Ottime notizie anche i Leone.