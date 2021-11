Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 30 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 30 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è ancora opposta… Interrogatevi… Avete dei rimproveri da fare al vostro partner o la colpa e vostra? Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo importante: non perdete quota e programmate il futuro in modo lucido e lineare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 novembre 2021), in amore sono favoriti gli incontri, inoltre la situazione è buona per gli incontri interpersonali. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare delle proposte interessanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore oggi – 30 novembre 2021 – la situazione migliora rispetto al recente passato. Nel pomeriggio la Luna tornerà favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, se avete cambiato dovete ancora ambientarvi, il prossimo anno ci sarà un miglioramento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nelle prossime ore siate pazienti in amore. Capitolo lavoro: potrebbero arrivare delle proposte, prendetevi del tempo per valutarle a fondo. Non potete fare passi falsi in questo momento.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 30 novembre 2021), in amore la Luna è favorevole e vi sentite di potervi fidare di più di qualcuno. Fate un lavoro molto impegnativo ma che non vi consente di guadagnare quanto vorreste… Tenete duro.

PESCI

Cari Pesci, attenzione in amore, le coppie potrebbero discutere per motivi di soldi. Lavoro? Rilassatevi. Lavorate troppo, avete bisogno di una pausa per ricaricare le batterie che in alcuni casi sono andate a terra…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: ottima giornata per l’amore. Proposte interessanti sul lavoro.