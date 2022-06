Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 giugno 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 28 giugno 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete pieni di energia, approfittane per guardarvi intorno e cercare delle nuove soluzioni lavorative. Favoriti gli incontri, ma affrontateli con spirito leggero… Se qualcosa non andrà come vorreste o se riceverete un due di picche, non fatene un dramma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 giugno 2022), la giornata partirà a rallentatore, non spazientitevi se tutto non va esattamente come desiderate. Per i sentimenti c’è un po’ di tensione, recupero già dalle prossime ore!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi attende una giornata interessante per i sentimenti, se vi interessa una persona non abbiate paura e fatevi avanti. Novità in arrivo anche sul lavoro. Avanti così, è il vostro momento! Approfittatene e rimboccatevi le maniche. Solo con l’impegno otterrete i successi che vi meritate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore vi sentite al pieno delle forze, approfittatene per rispolverare degli hobbies che non coltivate da tempo. In amore se avete un rapporto stabile desiderate maggiori novità. Magari può essere il momento per una convivenza o un matrimonio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 giugno 2022), la creatività premia questa giornata di fine giugno, se avete una trattativa in corso è il momento di farvi sentire. Periodo interessante per le nuove conoscenze. Potete incontrare l’anima gemella.

PESCI

Cari Pesci, sul lavoro qualcosa comincia a muoversi ma non siete completamente soddisfatti dei risultati ottenuti. In amore se avete il piede in due scarpe, cercate di capire in quale direzione va il vostro cuore… Solo così potrete intraprendere la giusta strada.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: siete pieni di energia, approfittane per guardarvi intorno e lanciarvi in nuove avventure, sia in amore che sul lavoro.