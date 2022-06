Oroscopo Paolo Fox della settimana 27 giugno-3 luglio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 27 giugno al 3 luglio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 giugno al 3 luglio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede una settimana da cinque stelle su cinque. Buone notizie per l’amore perché le storie che nascono ora sono davvero importanti e anche i single possono lasciarsi andare alla passione. Venere è dalla vostra parte, quindi sarete in grado di ritrovare la serenità. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di aprirvi a nuove opportunità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore è arrivato il tempo del perdono, quindi dovete mantenere la calma perché non potete mettere in discussione sempre tutto e tutti. Il cielo a fine mese promette grandi cose. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione ai problemi di soldi: ora dovete difendere la vostra proprietà.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore ora bisogna fare delle scelte importanti e questa settimana è fondamentale, soprattutto perché Venere è dalla vostra parte. Cercate di lasciarvi andare, di vivere una bella avventura: ora gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo delle belle novità.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore il passato non è stato semplice e avete dovuto fare i conti con tante difficoltà. Ora, per questo motivo, avete paura di fare gli stessi errori, forse state prendendo tempo. Per quanto riguarda il lavoro, a fine mese arriverà una bella intuizione: Marte e Giove sono dissonanti, quindi meglio fare attenzione soprattutto dal punto di vista economico.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (27 giugno-3 luglio 2022), quattro stelle. Buone notizie per l’amore perché Venere, Giove e Marte sono dalla vostra parte e voi ora siete molto più affascinanti rispetto al passato. Avrete voglia di lasciarvi andare, soprattutto se siete soli da tempo. Bene le giornate di sabato e domenica perché anche la Luna sarà con voi. Lavoro? Le idee non vi mancano!

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore state combattendo anche con voi stessi, avete dovuto fare i conti con una crisi nel passato e ora avete quasi paura a rimettervi in gioco. Le storie che nasceranno a breve saranno disimpegnate. Per quanto riguarda il lavoro, avrete l’opportunità di chiudere patti e alleanze.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore meglio evitare le tensioni perché nell’aria c’è un po’ di agitazione di troppo… Forse non avete trovato la parola giusta? Venere è dalla vostra parte, ma dovete fare chiarezza nel vostro cuore. Bene e intriganti i rapporti con i nati sotto il segno dell’Acquario e dei Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di guardare al futuro con ottimismo e serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Il cielo in amore promette grandi cose, ma l’amore sarà ancora più soddisfacente dalla seconda metà di luglio quando Venere tornerà dalla vostra parte. Gli incontri sono favoriti (e speciali): cercate di avvicinarvi a chi amate, di aprire il vostro cuore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Il cielo in amore è un po’ strano: Venere è opposta. Sarete un po’ diffidenti… Per quanto riguarda il lavoro, avete tantissimi progetti, ma forse dovete pianificare tutto prima di iniziare. Siete un po’ stanchi, soprattutto nel fine settimana!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. In amore siete un po’ diffidenti, ma ora state sbagliando. Dovete lasciarvi andare, fatevi conoscere e date modo agli altri di entrare nel vostro mondo. Attenzione alle giornate di mercoledì e giovedì perché ci sarà del disagio. Per quanto riguarda il lavoro, sapete essere pazienti e in questo periodo vi toccherà accontentarvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Bene l’inizio della settimana in amore: gli incontri saranno intriganti, ma dovete lasciarvi andare alla passione. E alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, avete tanta creatività e fate bene a seguire l’istinto.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore siete un po’ diffidenti, non capite neppure voi il perché. Avete bisogno di tempo, ma le giornate di mercoledì e giovedì promettono grandi cose: cercate di lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po’ nervosi, ma la settimana si concluderà bene.

