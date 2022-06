Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 giugno 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 giugno 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore avrete una bella energia, cercate di incanalare le vostre forze in nuovi progetti. In amore invece se di recente avete conosciuto una persona carina non abbiate paura di lasciarvi andare. Dichiaratevi, d’altronde che avete da perdere? Vi serve solo un po’ di coraggio!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 giugno 2022), siete pensierosi, ultimamente il lavoro vi assorbe completamente e arrivate a sera stremati, sfiniti. In amore non precludetevi una conoscenza, potreste essere piacevolmente sorpresi… I pregiudizi infatti sono sempre sbagliati.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo periodo di fine giugno sono favoriti i lavori creativi: potete davvero essere voi i protagonisti! In amore via libera alle emozioni, non guardate agli errori fatti nel passato. Ormai quel che è stato è stato, inutile piangersi addosso. Guardate al futuro con ottimismo.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata andrà a rallentatore, armatevi di pazienza e non alimentate controversie. In amore invece se siete in coppia da tempo avete bisogno di ritrovare la complicità. La giusta alchimia. La passione infatti è un po’ scemata e ora ne pagate le conseguenze. Insomma, rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 giugno 2022), sul lavoro la vostra determinazione verrà premiata finalmente. Cercate però di non strafare e godetevi qualche momento di meritato relax. Niente di più giusto ora. D’altronde con questo caldo ne avete diritto.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata in arrivo avrà una marcia in più, approfittatene per dare vita a nuovi e interessanti progetti. Favorite le collaborazioni, le novità non mancheranno di certo! Insomma, potete ottenere grandi cose, sia in amore che sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 GIUGNO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: avrete una marcia in più. Date vita a nuovi progetti!