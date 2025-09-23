Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 23 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’aria cambia e porta una bella ventata di positività. Avete più forza per affrontare situazioni che vi hanno pesato nelle scorse settimane. Bene il lavoro, soprattutto se avete in mente un nuovo progetto. La settimana promette incontri interessanti e tanta voglia di rimettersi in gioco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 settembre 2025), profondità ed emozioni forti: questo cielo vi spinge a dire la vostra e a mettere tutto sul tavolo. Ottimo momento per chiarimenti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, serve strategia. In amore, grande passione, ma attenzione a non essere troppo geloso o possessivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana di movimento e di novità: viaggi, spostamenti, contatti con persone lontane. Ottimo momento per programmare il futuro e allargare i tuoi orizzonti. In amore c’è voglia di avventura: single favoriti, ma anche le coppie possono ritrovare entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo una fase intensa, con tante responsabilità: ma voi siete abituati a gestirle. Attenzione però a non esagerare con il lavoro, rischiate di trascurare la vita privata. In amore questo è il momento di dedicare tempo a chi amate: piccoli gesti possono fare la differenza. Datevi da fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 settembre 2025), periodo brillante, creativo: tante idee e voglia di cambiamento. Per quanto riguarda il lavoro, potete dare il meglio, soprattutto se c’è da innovare o proporre soluzioni alternative. Torna la leggerezza in amore: incontri favoriti.

PESCI

Cari Pesci, settimana emotiva, ma costruttiva: nel corso delle prossiem ore riuscirete a trasformare le emozioni in forza. Bene il lavoro creativo e i progetti che richiedono intuizione. Possibili colpi di scena: lasciatevi guidare dal cuore, ma senza perdere di vista la realtà.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: fase intensa, con tante responsabilità: ma voi siete abituati a gestirle.