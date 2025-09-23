Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 23 settembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, energia e di scatti in avanti: finalmente sentite che le cose stanno prendendo la direzione che desiderate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere la sensazione di dover correre più degli altri, ma la vostra forza è la costanza: chi vi circonda si accorgerà del vostro impegno. Un incontro può illuminare la giornata, ma servirà grande calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 settembre 2025), la Luna di questi giorni porta una bella serenità interiore: finalmente potete respirare un po’ e mettere ordine in ciò che vi stava pesando fino a poche ore fa. Ottimo momento per chiarire questioni economiche o familiari.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana vivace: c’è tanta voglia di fare e di sperimentare. Nuove idee nascono quasi per caso, e qualcuno potrebbe sorprendervi con una proposta interessante. La comunicazione è la chiave: un messaggio, una telefonata, un chiarimento possono riaccendere un legame nel corso delle prossime ore.

CANCRO

Cari Cancro, momento di riflessione e di bilanci: avete bisogno di capire cosa vi serve davvero per stare bene. Qualche tensione sul lavoro o in famiglia può riemergere a breve, ma è l’occasione giusta per mettere dei paletti e difendere i vostri spazi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 settembre 2025), finalmente il cielo si apre: dopo settimane di fatica, ora arriva un po’ di meritata leggerezza. Per quanto riguarda il lavoro, nuove collaborazioni si rivelano utili e fruttuose. L’amore torna protagonista: incontri favoriti, ma anche le coppie di lunga data ritrovano passione e complicità.

VERGINE

Cari Vergine, settimana da gestire con pazienza: qualche contrattempo può rallentare i vostri piani, ma nulla che non si possa superare con il vostro senso pratico. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione ai dettagli: basta un piccolo errore per creare complicazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: finalmente il cielo si apre: dopo settimane di fatica, ora arriva un po’ di meritata leggerezza.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca